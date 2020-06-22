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Вибух будинку в Києві: куди переїхали мешканці будинку і що відомо про трагедію

STYLERЖиття    22.06.2020 - 13:14
Вибух будинку в Києві: куди переїхали мешканці будинку і що відомо про трагедію
У Києві на Позняках вибухнув будинок (фото: РБК-Україна)

Мешканців зруйнованого вибухом будинку переселяють в школу інтернат

У Києві 21 червня на Позняках на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 вибухнув будинок. За останніми даними, загинули три людини в результаті обвалення декількох поверхів будинку. Ще кількох зниклих зараз продовжують шукати. Зазначимо, що сам вибух стався на 10 поверсі, там знаходилися 40 квартир. Що зараз відомо про мешканців будинку та їх подальшу долю читайте в матеріалі Styler.

Що відомо про загиблих

У МВС повідомили, що на місці трагедії рятувальниками на даний момент виявлені тіла трьох людей: двох жінок (1943 і 1974 року народження) і чоловіка (1991 року народження). П'ять жителів будинку отримали травми.

Як уточнює радник міністра МВС Антон Геращенко, зараз рятувальники працюють цілодобово для того, щоб врятувати життя людей.

"Мабуть, під завалами можуть знаходитися двоє людей 1967 і 1976 років народження, мешканців цього будинку", - написав Геращенко в Facebook.

Де будуть ночувати жителі будинку, що вибухнув?

Мешканців зруйнованого будинку на Позняках переселили у школу-інтернат №12 в Києві. Він знаходиться на Харківському масиві.

Тут людям надали ліжка, є доступ до кухні, душу. Дали нову постільну білизну, речі першої необхідності та забезпечили харчуванням. Дозволили жити з домашніми тваринами, яких вдалося врятувати.

На що можуть розраховувати потерпілі від вибуху люди

На жаль, будинок, який вибухнув, не зможе бути відновлений і мешканці не повернуться у свої квартири. Швидше за все, будову буде демонтовано.

За словами мера Києва Віталія Кличка, на цьому тижні столиця виділить матеріальну допомогу постраждалим і родичам загиблих.

"Половину коштів на житло для постраждалих мешканців може надати місто, а половину уряд. Прем'єр-міністр підтримав цю пропозицію. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн гривень. Прем'єр-міністр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави", - сказав Кличко на брифінгу 22 червня.

Нагадаємо,вибух в 10-поверховому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш. В результаті пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 осіб. Повністю зруйновані 16 квартир з 9 по 4 поверх.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Вибух
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