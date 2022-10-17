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Не употребляйте лекарства от этих болезней вместе с кофе, чтобы не стало хуже

Кофе может ухудшить или аннулировать эффект от лечения (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Кофе помогает проснуться утром или взбодриться к концу рабочего дня. Напиток действительно обладает лечебным эффектом для запасов энергии.

Однако есть моменты, когда кофе может повредить. К примеру, если совмещать ее с определенным лечением.

Медправда делится перечнем лекарства, которое не стоит принимать с кофе.

От щитовидной железы

Обычно это таблетки или капли на спиртовой основе, которые следует принимать утром натощак. Поэтому врачи рекомендуют подождать дополнительных 30 минут без еды после их принятия для правильного усвоения организмом.

От остеопороза

Препараты от остеопороза полностью теряют эффективность, если выпить их вместе с кофе. Поэтому в результате острая боль в спине только усилится.

От кислотного рефлюкса

Больные, подверженные кислотному рефлюксу или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), должны избегать кофе. Содержащийся в нем кофеин может усилить проявления кислотности. Для их предотвращения препараты от заболевания следует принимать натощак.

От высокого кровяного давления

Кофеин оказывает мочегонное действие, равно как и лекарства для снижения артериального давления. Совместное их применение может привести к обезвоживанию организма.

От дефицита внимания

Препараты этой группы обладают успокаивающим свойством, что позволяет ограничить импульсивность и гиперактивность. Кофе, напротив, вызывает их, поэтому не следует совмещать их. Таким лечебным эффектом будет сведен на нет.

От гриппа

Некоторые лекарства при лечении гриппа также являются стимуляторами. Вместе с кофе они могут чрезмерно разбудить и заставить нервничать, что является противопоказанием, ведь лучшим лечением гриппа является отдых.

Мы рассказывали, какие лекарства категорически запрещено давать домашним лекарствам, чтобы не повредить им.

Также читайте, какой витамин просто нужно давать маленьким детям.

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