Употребление бананов может снизить риск рака более чем на 60%, но есть важный нюанс

Почему зеленые бананы так полезны?

Устойчивый крахмал, который содержится в этих фруктах, это уникальный тип клетчатки, который не переваривается в тонком кишечнике, а вместо этого поступает в толстый кишечник, где ферментируется и питает полезные бактерии. Этот процесс ферментации производит короткоцепочечные жирные кислоты, включая бутират, которые, по мнению ученых, играют ключевую роль в подавлении роста опухолей.

Устойчивый крахмал также может изменять то, как кишечные бактерии перерабатывают желчные кислоты, что приводит к уменьшению количества тех видов, которые повреждают ДНК и провоцируют рак.

Этот потенциальный противораковый эффект привлек внимание в исследовании CAPP2 - знаковом исследовании, проведенном исследователями из университетов Ньюкасла и Лидса.

Участникам случайным образом назначали одно из трех лечений: 600 миллиграммов аспирина, 30 граммов устойчивого крахмала или плацебо. Они принимали их ежедневно в течение двух лет по двойному слепому методу, то есть ни они, ни исследователи не знали, кто что получал.

Что такое синдром Линча?

Синдром Линча - это наследственное заболевание, которое резко повышает риск нескольких типов рака и поражает примерно одного человека из 300. Те, кто страдает этим синдромом, имеют до 80% шансов на развитие колоректального рака в течение жизни, наряду с повышенными рисками рака эндометрия, яичников и других видов рака.

Данные показали отсутствие существенных различий в показателях рака между группами в течение первых лет исследования. Но существующие эпидемиологические данные намекали, что профилактический эффект аспирина может проявиться позже. Некоторых участников наблюдали до 20 лет. Эти долгосрочные данные дали неожиданный результат: хотя устойчивый крахмал не снизил показатели рака кишечника, он сократил риск других видов рака, связанных с синдромом Линча, более чем на 50%.

Защитный эффект был особенно выраженным для рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта, включая рак пищевода, желудка, желчных путей и поджелудочной железы. Среди 463 участников, которые потребляли устойчивый крахмал, было зарегистрировано только пять случаев рака верхних отделов ЖКТ, по сравнению с 21 случаем у 455 участников, получавших плацебо.

Профессор Джон Матерс, эксперт по питанию из Университета Ньюкасла, подчеркнул важность этих выводов. Исследование также подтвердило преимущества аспирина. Участники, которые его употребляли, имели 50% снижение риска рака толстого кишечника.

Среди других преимуществ устойчивого крахмала - повышенное чувство сытости, лечение и профилактика запоров, снижение уровня холестерина, меньший риск рака толстой кишки и меньшее газообразование, чем от других волокон, поскольку устойчивый крахмал ферментируется медленно.