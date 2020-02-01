ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Викликають серйозні захворювання: які популярні напої в Україні небезпечні

STYLERЖиття    01.02.2020 - 13:16
Викликають серйозні захворювання: які популярні напої в Україні небезпечні
Напої (ілюстративне фото: pixabay.com)

Популярні напої можуть заважати роботі мозку

Популярні напої, такі як фруктові соки, газована вода, квас, були визнані небезпечними. Вчені пов'язують це з тим, що підвищений рівень цукру, що міститься в них, здатний заважати роботі мозку. При регулярному споживанні таких напоїв це впливає на короткочасну пам'ять, провокує порушення в роботі гіпокампу, тобто області мозку, що відповідає, зокрема, за запам'ятовування.

Напої з високим вмістом кофеїну можуть призвести до непоправних наслідків для мозку. При занадто частому їхньому вживанні підвищується концентрація катехоламінів, що в підсумку приводить до збільшення рівня кортизолу (гормону стресу).

Вчені також зазначили, що енергетичні напої дуже шкідливі для організму в цілому. У них міститься багато кофеїну і цукру, завдає подвійного удару по здоров'ю. При постійному вживанні енергетиків людина виснажує внутрішні запаси організму.

Алкоголь навряд чи можна вважати повсякденним напоєм, проте шкода мозку від нього дуже велика. Він діє як нейротоксин, який впливає на здатність запам'ятовувати, осмислювати свої дії, орієнтуватися в просторі. Постійне вживання алкоголю призводить до важкого захворювання - алкоголізму. Воно поступово формує психічну і фізичну залежність від спиртного і викликає патологію внутрішніх органів, центральної та периферичної нервової системи.

Варто відзначити, що питна вода з алюмінієм може збільшити ймовірність хвороби Альцгеймера. До такого висновку прийшли вчені Національного інституту охорони здоров'я та медичних досліджень.

Нагадаємо, що раніше ми публікували топ-5 найбільш шкідливих напоїв.

Лікарі назвали перші симптоми серцевого нападу: з'являються за місяць Солодке для дітей: названі шкідливі і корисні ласощі
Новини України здоровьенапитки
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся