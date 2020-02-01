Викликають серйозні захворювання: які популярні напої в Україні небезпечні

Напої (ілюстративне фото: pixabay.com)

Популярні напої можуть заважати роботі мозку

Популярні напої, такі як фруктові соки, газована вода, квас, були визнані небезпечними. Вчені пов'язують це з тим, що підвищений рівень цукру, що міститься в них, здатний заважати роботі мозку. При регулярному споживанні таких напоїв це впливає на короткочасну пам'ять, провокує порушення в роботі гіпокампу, тобто області мозку, що відповідає, зокрема, за запам'ятовування.

Напої з високим вмістом кофеїну можуть призвести до непоправних наслідків для мозку. При занадто частому їхньому вживанні підвищується концентрація катехоламінів, що в підсумку приводить до збільшення рівня кортизолу (гормону стресу).

Вчені також зазначили, що енергетичні напої дуже шкідливі для організму в цілому. У них міститься багато кофеїну і цукру, завдає подвійного удару по здоров'ю. При постійному вживанні енергетиків людина виснажує внутрішні запаси організму.

Алкоголь навряд чи можна вважати повсякденним напоєм, проте шкода мозку від нього дуже велика. Він діє як нейротоксин, який впливає на здатність запам'ятовувати, осмислювати свої дії, орієнтуватися в просторі. Постійне вживання алкоголю призводить до важкого захворювання - алкоголізму. Воно поступово формує психічну і фізичну залежність від спиртного і викликає патологію внутрішніх органів, центральної та периферичної нервової системи.

Варто відзначити, що питна вода з алюмінієм може збільшити ймовірність хвороби Альцгеймера. До такого висновку прийшли вчені Національного інституту охорони здоров'я та медичних досліджень.

Нагадаємо, що раніше ми публікували топ-5 найбільш шкідливих напоїв.