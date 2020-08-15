Викликає пневмонію: Комаровський розповів про небезпеку кондиціонерів

Євген Комаровський розповів, що потрібно знати при установці кондиціонерів. А також повідомив, чи може подібний пристрій викликати пневмонію. Про це лікар заявив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Джерелом бактерій може стати волога, яка конденсується на теплообміннику, на внутрішньому блоці. Якщо не чистити фільтри, то пил потрапляє на теплообмінник, збивається в грудки і дренаж перестає правильно функціонувати - волога не стікає, а залишається усередині ванночки кондиціонера. У застояній воді дійсно можуть розмножитися бактерії", - прокоментував Комаровський.

При цьому лікар вважає, якщо регулярно чистити фільтри - застоюватися нічого не буде, а система зможе працювати в нормальному режимі, не завдаючи шкоди здоров'ю членам сім'ї.

"В ідеалі кондиціонер повинен регулярно обслуговувати фахівець, але якщо проблем із самостійним очищенням не виникає, то це можна робити в міру потреби", - повідомив експерт.

Для тих, хто боїться кондиціонерів, Комаровскій радить відрегулювати напрямок вихідного повітря за допомогою шторок, щоб не дуло, коли Ви спите або працюєте. Також не виставляйте кондиціонер на занадто низьку температуру в спеку, тому що прилад буде охолоджувати кімнату, видаючи температуру ще нижче, щоб досягти потрібної.⁣

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