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Викликала таксі, але переплутала авто: під Києвом 19-річна дівчина стала жертвою ґвалтівників

Автор: Володимир Костирін

Під Києвом двоє чоловіків зґвалтували 19-річну дівчину, яка випадково сіла до них в автомобіль - вона викликала таксі, але переплутала машину.

Про це 9 березня передали в прес-службі поліції Київської області.

Один зі зловмисників уже затриманий, а другого ще розшукують.

Жертва зґвалтування - мешканка міста Буча - після події звернулася до правоохоронців. Як з'ясувалося, напередодні вона викликала таксі, переплутала машини та сіла в авто до незнайомих чоловіків. Зловмисники привезли потерпілу до себе додому в село Білогородка, скористалися безпорадним станом нещасної та зґвалтували її.

"Поліцейські провели низку слідчо-оперативних дій та швидко встановили особу одного із зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Ним виявився 42-річний громадянин Азербайджану. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз проводяться заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження другого злочинця.

За даним фактом було порушено кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Одного з ґвалтівників 19-річної дівчини під Києвом затримали, а другого ще розшукують (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Раніше повідомлялося, що у Києві молода жінка стала жертвою таксиста, який напав на свою клієнтку, намагався її задушити, поглумився, а потім доставив її за вказаною адресою.

Також ми писали про те, що під Києвом у Борисполі чоловік напав на дівчинку-підлітка і намагався зґвалтувати.

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