Курсантки, які вижили у страшній ДТП, продовжать навчання: з'явилося відео з лікарняної палати

Постраждалі у резонансній ДТП у Києві за участю п'яного майора Володимира Холодного курсантки прагнуть продовжити навчання у Військово-медичної академії, навіть після отримання жахливих травм після аварії.

На вченій раді вишу прийняли рішення, що дівчатам створять всі необхідні умови, щоб вони змогли отримати спеціальність військових медиків, про що мріяли з дитинства. Про це пише газета "Експрес".

Зараз Олександру Гуй, Галину Николин і Тетяну Ніколаєву після операцій перевели в одну палату. Дівчат відвідують рідні, близькі та друзі.

Волонтерка Наталя Воронкова показала у своєму Facebook відео несподіваної зустрічі курсанток з тими, хто врятував їм життя: Сергієм і Антоном.

Також вона розповіла, як дівчата відчувають себе зараз і закликала допомогти хоробрим мрійниця.

Відео: Курсанток відвідали в лікарняній палаті їх рятівники

Галині Николин лікар дозволив на 30 хвилин виїхати на вулицю, тож у неї був перший променад на інвалідному візочку від травматології й до хірургії та назад. Переломи важкі - отже біль є постійний, муляє й дошкуляє, не залишає ані на мить.

Галя отримала політравми кінцівок, одна її нога в гіпсі, інша - на спеціальному апараті. Тепер головне, щоб її рани загоїлися і не розвинувся некроз. Дівчина на наступний день після операції зателефонувала бабусі та привітала її з 78-річчям, при цьому про аварію нічого не розповіла, щоб не засмучувати.

Олександра Гуй намагається посміхатися оточуючим і гостям, навіть коли її мучить температура. Волонтерка розповіла, що очікується ще один консиліум з професором з інституту ортопедії та травматології по збереженню другої ніжки.

"Спить погано, їй страшно закривати очі, тому що згадується весь пережитий жах", - написала вона.

Запитання щодо можливої ампутації другої ноги досі не знято. Зараз біля неї в палаті постійно поруч один з братів дівчини (служить у ЗСУ у зоні бойових дій - бійця відпустив командир, як тільки дізнався про жахливу ДТП).

У Тетяни Ніколаєвої недавно була чергова операція. Попри слабкість і відчуття фантомного болю у тій нозі, яку ампутували, температура почала спадати.

Біля Тані в палаті постійно поруч її мама і коханий хлопець.

Відео: Дівчат після операцій помістили в одну палату разом

Воронкова просить всіх небайдужих надати потерпілим дівчатам фінансову допомогти та вказала номер банківської картки.

ПриватБанк: 5168 7456 0514 9878

Ім'я: Воронкова Наталія

Батьки двох дівчат, яким ампутували ноги, хочуть забезпечити своїх дочок біонічними протезами. Попереду у курсанток тривала реабілітація.

Як повідомлялося, раніше курсантки розповіли про страшну ДТП в Києві, після якої їм ампутували ноги.

Також з'ясувалися страшні деталі ДТП з курсантками у Києві, коли майор від'їжджав і давив дівчат знову.