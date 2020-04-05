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Люди, які одужали від коронавіруса, залишаються заразними: вчені шокували відкриттям

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 19:30
Люди, які одужали від коронавіруса, залишаються заразними: вчені шокували відкриттям
Коронавірус 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус продовжує заражати людей навіть після одужання людини

Коронавірус в Україні зафіксований у 1251 людини. При цьому через COVID-19 померло вже 32 людини. Вчені прийшли до висновку, коли людина одужує, то залишається заразною ще 8 днів. Навіть якщо у неї немає ніяких симптомів хвороби.

Про це свідчать результати дослідження міжнародної групи вчених, які спостерігали за пацієнтами, які хворіли коронавірусом в Китаї.

Вчені уважно моніторили стан пацієнтів, які вилікувалися від COVID-19. Лікарі продовжували брати мазки з горла протягом декількох тижнів після їх повного одужання. Про це повідомляє Уніан.

Таким чином стало відомо, що половина пацієнтів продовжувала залишатися переносниками коронавірусної інфекції навіть після того, як у них повністю зникали всі симптоми хвороби.

Експерти також зазначили, що перші симптоми хвороби починають провялятся приблизно через 5 днів. При цьому після лікування проходить до 8 днів, перш ніж пацієнти не будуть заразними.

Тому співробітники Пекінської лікарні просять людей, які перехворіли коронавірусом залишатися на самоізоляції ще протягом тижня, щоб не піддавати зараженню інших.

Нагадаємо, що в Україні через карантин активізувалися шахраї.

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