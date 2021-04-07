З'ясувалося, хто організував стриптиз українок в Дубаї: він родом з Києва

Як з'ясувало видання, чоловік є уродженцем України і народився в Києві в 1980 році. У 10-річному віці він з батьками переїхав в США. Його звуть Віталій Гречин.

В Америці він служив в армії і багато разів змінював рід діяльності. Потім повернувся в Україну, де дослужував при Американському посольстві в Києві.

Гречин хвалиться тим, що знайомий з багатьма відомими людьми. Так, в одному з інтерв'ю він заявляв, що фінансував передвиборчу кампанію Барака Обами. Також він хизується дружбою з голлівудським актором Джорджем Клуні, Хілларі Клінтон.

Неодноразово Гречин повідомляв, що відкривав магазини для братів Кличків та їх партнерів у Києві у 2002-2003 році і дружить з ними, а Віталія Кличка підтримував на виборах мера.

Гречин хвалиться знайомством з Бараком Обамою (фото: facebook.com/vitaliy.grechin)

В української еліти Віталій відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок, які оточують його як на знімках в соцмережах, так і в реальному житті.

Гречин збирає біля себе безліч дівчат (фото: facebook.com/vitaliy.grechin)

За інформацією видання, достовірно не відомо, чим займається зараз Гречин. відомо, що він живе в Києві і з ним постійно проживають близько 10 дівчат, яким він платить за це.

Гречин збирає біля себе безліч дівчат (фото: facebook.com/vitaliy.grechin)

"Ніхто толком не знає, чим конкретно Гречин займається. Відомо, що у нього була своя справа в США. Кажуть, що він займається нерухомістю. Публічно Гречин веде лакшері-життя. Він збирає тусовки з простих сільських дівчат, не моделей, які готові на все заради закордонної поїздки. Він своє "стадо" дівчаток регулярно "вигулює", і не приховує цього. Тільки ось остання поїздка в Дубай з оголеною фотосесією закінчилася для нього і його подруг погано", - розповіло джерело видання.

Нагадаємо, що українські моделі будуть депортовані з Об'єднаних Арабських Еміратів. Напередодні їх затримали в Дубаї за порушення законів про громадської порядності.