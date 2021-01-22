З'ясувалися резонансні деталі справи по зґвалтуванню у Кагарлику

Справу про зґвалтування в Кагарлику передано в суд. Постраждала від тортур підозрюваних поліцейських зараз ще знаходиться під охороною, бо є ризик, що на неї чинитимуть тиск.

Про це розповіла адвокат жертви тортур Злата Симоненко в ефірі ТСН.

"Зараз починається найважливіший етап у процедурі, оскільки її свідчення будуть ключовими у рамках кримінального провадження. Вона повинна безпосередньо в суді підтвердити всі обставини справи й в деталях все розповісти. Крім неї, є ще інші постраждалі в рамках справи. Вони повинні також докладно і публічно розповісти про те, що сталося. Це буде досить докладний процес", — говорить адвокат.

Правозахисниця зазначила, що наразі двоє підозрюваних у резонансній справі перебувають під домашнім арештом, а це може вплинути на тиск з їх боку на потерпілу.

22 січня, в Обухівському районному суді відбудеться засідання у справі. У планах суддів продовжити термін домашнього арешту колишньому керівнику відділення Сергію Панасенко та екс-поліцейському Ярославу Левандюку. Адвокат постраждалої дівчини вважає, що запобіжний захід їм продовжать.

Також правозахисниця повідомила, що її клієнтка - не єдина, хто постраждала від дій "копів". За її словами, всього є п'ять постраждалих.

"Ризики не зменшилися життю та здоров'ю потерпілих. Вона не одна. Наразі органи прокуратури визначили п'ять постраждалих осіб. Є більше трьох епізодів вчинення відповідних незаконних дій з боку правоохоронців. Ми вважаємо, що на сьогодні немає підстав для зміни запобіжного заходу іншим обвинуваченим у рамках цієї кримінальної справи", — зазначила Злата Симоненко.

Адвокат потерпілої розповіла подробиці резонансної справи по Кагарлику

Нагадаємо, в кінці травня цього року поліцейських звинуватили у зґвалтуванні жінки у відділенні Кагарлика, яку запросили для допиту в якості свідка. Затримали поліцейських місцевого райвідділу Сергія Сулиму і Миколу Кузіва. 26 травня суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

Згодом фігурантами справи стали ще двоє поліцейських, серед яких Ярослав Леваднюк. Він проходить за двома епізодами справи - тортури людей в січні та травні 2020 року.

Зараз начальник відділу Микола Кузів і його підлеглий Сергій Сулима залишаються під вартою, Левандюк тепер під домашнім арештом, а останній фігурант справи Євген Трофименко був під домашнім арештом з початку розслідування.

Також РБК-Україна писало, що в результаті скандалу відділення поліції Кагарлика розформували.