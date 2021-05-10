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З'ясувалися деталі скандального побиття українки в літаку до Домінікани

Автор: Людмила Жукова

У літаку авіакомпанії Azur Air українці роздряпали обличчя і відкусили ніготь. Рейс був з Києва до Ла-Роману (Домінікана).

Блогер Андрій Трушковський у своєму Instagram розповів подробиці кричущого інциденту.

Компанія з чотирьох осіб, серед них і Трушковський, летіла на відпочинок до Домінікани. Ззаду них була подружня пара з маленькою дитиною, які виявилися агресивними і неадекватними. Жінка з дитиною напала на Юлію (з компанії Трушковського) і почала її бити.

В результаті у дівчини роздряпано обличчя, пошкоджена рука і відкушений ніготь. Компанія Azur Air і туроператор Anex Tour не змогли нічого зробити. Неадекватну сім'ю пересадили на інші місця, але вони продовжували погрожувати.

Як виявилося, страховка не покриває травми, заподіяні третіми особами в повітряному просторі. Про це в соцмережі розповів Андрій Трушковський. Він пояснив, що в Домінікані жодна з лікарень не змогла надати допомогу Юлії по страховці, а найближчий рейс до Києва ще дуже не скоро.

"Ні в аеропорту, ні в готелі, доктор не допоміг. Нам сказали, що ми повинні подавати в суд на кривдників, щоб вони компенсували лікування", - розповів блогер.

Консультація з цього питання в Домінікані коштує 1500 доларів.

Нагадаємо, дана ситуація сталася на рейсі Qu4489 "Бориспіль – Ла Романа".

Як ми писали раніше, скандал з українкою, яка гуляла по крилу літака, отримав яскравий фінал.

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