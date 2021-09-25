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Вивіз на трасу та погрожував: в Одесі горе-бойфренд хотів силою повернути колишню дівчину

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі хлопець викрав 19-річну дівчину, тому що хотів відновити відносини з нею. Горе-коханця вже затримала поліція.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Так, інцидент стався ще 22 вересня. 21-річний молодий чоловік, який раніше зустрічався з потерпілою, вивіз її на трасу в бік Києва і вимагав відновити відносини.

При цьому хлопець застосував силу і погрожував. Він пообіцяв закрити її в якомусь віддаленому населеному пункті, якщо дівчина йому відмовить.

Тому дівчина удала, що погодилася до нього повернутися, після чого горе-коханець відвіз її в Одесу і висадив на одній з вулиць.

Згодом поліцейські встановили авто хлопця та затримали його. Як з'ясувалося, він вже був судимий за майнові злочини.

За даним фактом відкрито справу за частиною 2 статті 146 "Незаконне позбавлення волі та викрадення людини із заподіянням їй фізичних ушкоджень" Кримінального кодексу України. Зараз хлопець перебуває в СІЗО. Йому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві в школі побили хлопчика.

Також ми писали, під Запоріжжям 38-річний чоловік переслідував школярку.

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