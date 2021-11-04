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Вивезли в ліс і побили: у Польщі "копів" звинувачують у знущанні над українцем

Автор: Роман Мирончук

У Польщі в місті Млава двоє співробітників місцевої поліції звинувачуються в побитті 30-річного українця. Прокуратора приступила до розслідування справи.

Про це повідомляє польське видання naszamlawa.pl.

Інцидент стався ще 16 вересня, але про це стало відомо тільки в листопаді. Поліція приїхала на виклик на вулицю Жеромського, де група чоловіків голосно сварилася.

На місці події правоохоронці затримали українця, перевищивши свої повноваження.

За словами потерпілого, "копи" відвезли його в ліс, де сильно побили, після чого залишили його там.

Районний прокурор вже відсторонив поліцейських від виконання своїх обов'язків. Він також зазначив, що в українця на 7 днів погіршилося здоров'я.

Після інциденту потерпілий українець прийшов в поліцію, щоб написати заяву про порушення під час затримання, але його не прийняли, оскільки, за їхніми словами, він був п'яний.

Тоді українець звернувся до польської прокуратури. Прокурор Млави заявив, що поліцейським загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві дали величезний термін підлітку, який вбив одним ударом людину заради відео.

Ми також писали про те, що в Києві підлітки заради відео знущалися над лежачою бабусею. Вони направляли на неї зброю, погрожували кулаками.

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Польша