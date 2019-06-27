Вивезла помирати в лісі: нові деталі трагедії з українцем у Польщі

Українця Василя Чорнія, якого роботодавець у Польщі просто вивезла вмирати в ліс, поховали в рідному селищі в Івано-Франківській області. У 36-річного чоловіка залишилася дружина і троє дітей. Рідні загиблого розповіли нові подробиці історії у коментарі для видання "Факти".

Василю Чорнію раптово стало погано прямо на роботі, але власниця фірми вирішила не відвозити його в лікарню, а "вирішити проблему самостійно". За допомогою співробітника того ж підприємства, вона вивезла його в лісосмугу біля міста Вонгровец і залишила там помирати. Що примітно, помічник цієї роботодавиці – теж українець.

Коли тіло Василя Чорнія знайшли і стало відомо, як він потрапив в ліс, власницю фірми взяли під варту і польська поліція розшукала її спільника – в хостелі міста Ломжи. Доказів їх злочина, за словами представника польської поліції, достатньо, щоб обидва учасники злочину отримали по п'ять років позбавлення волі.

Українця Василя Чорнія кинули помирати в лісі (Колаж "Факти")

Крім того, з'ясувалося, чим займалася ця фірма, на якій Василь пропрацював кілька місяців – вони виготовляли труни. У телефонній розмові з сестрою Дариною Василь зізнавався, що умови там погані.

"Вася казав, що йому там дуже важко. Коли зателефонував мене привітати з днем народження, він навіть плакав: "Я дуже хочу додому. Тут нестерпно. Але я не можу повернутися, нічого не заробивши. А роботодавець не платить". Швидше за все, за ті кілька місяців, що Вася там працював, йому жодного разу не заплатили. Я говорила братові кидати цю роботу. Пропонувала вислати йому гроші на дорогу, але Вася не погоджувався: "Я все-таки доб'юся того, щоб мені заплатили. Не можу повернутися зовсім без грошей", - розповіла Дарина.

Вона додала, що на заробітки в Польщу брат почав їздити недавно. Спочатку він працював на будові в Польщі і йому платили, а потім він захворів і на його місце взяли іншу людину. Василю довелося шукати нову роботу.

"Вони працювали там з деревом, в основному виготовляли труни. До речі, знайти цю роботу йому допоміг українець – той самий, який за наказом начальника вивозив вмираючого Васю в ліс. Вони з братом жили в одній квартирі", - додала сестра.

Вона не виключає, що брата навіть били на цій роботі, так як раніше ще один чоловік із цього ж села повернувся з цього підприємства додому побитий і без грошей. Василь регулярно дзвонив рідним, але після 8 червня раптово зник і не подзвонив навіть у день народження старшої дочки.

"Брат перестав виходити на зв'язок. Це було зовсім на нього не схоже. Вася не подзвонив навіть 13 червня, в день народження старшої дочки. 14-го у нього у самого був день народження. Ми цілий день намагалися йому додзвонитися, але марно. Вже не знали, що й думати. А в ніч на 16 червня до батька прибіг сусід. Він побачив у Facebook фотографію Васі — вже мертвого, в лісі. Коли його там виявили, при ньому не було документів, ніхто не знав, хто він і звідки. Ми були в жаху. Тут же почали дзвонити у консульство, в правоохоронні органи... Ще вчасно встигли повідомити польським властям, що це наш родич. Інакше Васю поховали б як невідомого", - розповіла Дарина.

З'ясувалося, що він помер 12 червня і ймовірно, йому стало погано від спеки і від хімікатів на підприємстві. Там відсутня вентиляція і жахливі умови роботи. Замість того, щоб надати йому допомогу, його просто викинули помирати у лісі. Родичам допомогли зібрати необхідну суму, щоб доставити тел Василя додому. Ховати його довелося в закритій труні.

У нього залишилася дружина і троє дітей – сім, дев'ять і дванадцять років. Точну причину смерті родичам так і не повідомили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі українця-заробітчанина роботодавець кинув помирати у лісі.

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