Вивіз та сховав від матері 5-річну донечку: нардеп Васильковський вляпався у гучний скандал

Як відомо, 30 квітня поліція проводила слідчі дії в будинку фігуранта кримінальної справи про викрадення дитини - В. Ружицького. Правоохоронці шукали підроблену довіреність на вивезення дитини за кордон.

У Ружицького спільна дочка з Аліною Левченко. Справу відкрито за заявою матері дівчинки.

По підробній довіреності Ружицький планував незаконно вивезти дитину за кордон. Мати дівчинки стверджує, що довіреності не підписувала та згоди на вивіз дитини не давала.

"Під час обшуку приїхав народний депутат України від партії "Слуга народу" Васильковський Ігор Ігорович, який перешкоджав діям поліції та виємці доказів. Одразу після проведення обшуку саме Васильковський вивіз та сховав від мене мою доньку на своєму незадекларованному авто, чорній Toyota Land Cruiser 200 з номерними знаками АА0879КО та знову повернувся перешкоджати поліції. Зараз Васильковський через прокуратуру намагається здійснити тиск на слідство. Безкоштовно? Я так не думаю", - написала Левченко.

За її словами, під час обшуку в будинку її колишнього чоловіка була знайдена зброя з простроченими дозволами та бойовими набоями, яка знаходилась не в сейфі, а у вільному доступі. Також вилучена була і та сама підроблена довіреність на вивезення дитини за кордон, зроблена нотаріусом Фроловою Р.В.

Також під час обшуку, за її словами, на допомогу її колишньому чоловіку приїхав також і колишній депутат Одеської міської ради Варешенко В.І., який тихо виносив зброю, що знаходилась в будинку, за паркан.

"Моя донька, Ружицька Ємілія, була викрадена 3 роки тому, сьогодні є відкрите кримінальне провадження по ч. 2 ст. 146 ККУ. Дитину від мене переховує її батько. Свідоцтво про народження та закордонний паспорт Ємі знаходяться в мене, згоди на оформлення нового паспорта я не давала. Я неодноразово писала звернення до прикордонної служби України з метою запобігати вивезенню моєї доньки закордон. Згоди на вивезення моєї дитини я не давала. Тому цей документ є повністю сфальсифікованим та незаконним", - повідомила жінка.