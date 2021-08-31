Витягли з маминої сумки: під Полтавою дві маленькі дівчинки отруїлися пігулками

Про інцидент, який стався вчора вранці, правоохоронцям розповіли лікарі медзакладу, куди доставили дітей.

"До Миргородського райвідділу поліції надійшла інформація від медиків, що до лікарні бригадою швидкої медичної допомоги доставлено двох дівчаток-двійнят віком 2,4 роки з підозрою на отруєння медичними препаратами", - йдеться в публікації.

За попередньо інформацією, сестрички самостійно витягли з маминої сумки вдома таблетки від гіпертонії, та з'їли кілька штук.

Коли жінка помітила напівпорожню блістерну упаковку поруч з дочками, то відразу зателефонувала до "швидкої" і звернулася за медичною допомогою до лікарів.

У поліції уточнили, що нині діти перебувають під наглядом медиків.

За фактом інциденту поліція проводить перевірку.