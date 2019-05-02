Висипайтеся і відмовтеся від дієт: гороскоп здоров'я на травень

Експерт проекту "Слідство ведуть екстрасенси", двічі переможець проекту "Битва екстрасенсів" Хаял Алекперов, розповів про те, що чекає всі знаки Зодіаку в травні в плані здоров'я. Про це пише видання "Факти".

Алекперов відзначив, що травень – найкращий місяць для того, щоб подбати про профілактику і "перезавантажити організм".

Овнам у травні варто утриматися від строгих дієт і сміливих експериментів з їжею, так як травна система у представників цього знака буде дуже вразливою.

Тельцям потрібно підтягнути свій імунітет і обов'язково розпочати новий образ життя – зайнятися йогою, фітнесом, ранковими пробіжками.

У Близнюків може спостерігатися порушення нервової системи: дратівливість, безсоння і навіть нервовий зрив. Експерт рекомендує представникам цього знаку малювати, гуляти на свіжому повітрі і приділяти час справам, які заспокоюють.

У Раків можуть виникнути проблеми з серцево-судинною системою, так як травень обіцяє їм багато занепокоєння. Представникам цього знака потрібна розрядка у вигляді подорожей або яскравих емоцій.

У Львів можуть загостриться хронічні захворювання, тому не варто відкладати візит до лікаря, якщо з'явилося хоча б легке нездужання. Будь-яке зволікання загрожує серйозними наслідками.

Дівам потрібно бути акуратніше зі спиною та хребтом, так як вони можуть в травні викликати занепокоєння. Але експерт радить не поспішати з болезаспокійливими, а спробувати пішу прогулянку, пробіжку або зарядку.

Гороскоп здоров'я на травень (Колаж РБК-Україна)

Терезам варто бути обережніше в побуті і не поспішати в домашніх справах, оскільки висока ймовірність травми. Кінець травня – прекрасний період для очищення організму.

Скорпіони у травні будуть схильні до головних болів, так як їх життя буде перенасичене подіями. Експерт радить хоча б годину в день виділяти для того, щоб побути наодинці зі своїми думками і перевести дух.

У Стрільців можливі проблеми з ендокринною системою. Не виключені проблеми з щитовидкою, гормональні збої і безсоння. Ранок варто починати з компліменту собі самому, так як такі проблеми сигналізують про заниження самооцінки.

Козероги будуть чутливі і ранимі, оточуючі можуть вибити їх з колії або спровокувати сильний стрес. Щоб цього не сталося, варто сходить у сауну, зайнятися спортом або просто на шопінг.

Водоліям варто поберегти серце та не приймати прикрість як трагедію. У травні варто оточити себе позитивними речами і добрими людьми.

Рибам у травні варто поборотися з шкідливими звичками. У цьому місяці можливий легкий перехід в режим правильного харчування і здорового сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали найбільш несприятливі дні в травні.

А також розповідали про те, кому із знаків Зодіаку пощастить у травні у фінансовому плані.