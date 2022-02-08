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Вилаялася в прямому ефірі: російська фігуристка осоромилася на Олімпіаді 2022 (відео)

Автор: Styler

Російська фігуристка Анастасія Мішина потрапила в курйозну ситуацію на Зимових Олімпійських іграх 2022, які проходять з 4 по 20 лютого в Пекіні, Китай. Після церемонії нагородження переможців командного турніру дівчина не зрозуміла питання журналістки і вилаялася в прямому ефірі.

Детальніше про цей курйоз читайте в матеріалі Styler нижче.

Журналістка BBC англійською запитала 20-річну Анастасію Мішину про її стан після падіння на лід разом зі своїм партнером Олександром Галлямовим.

Росіянка послухала питання, а потім крізь сміх відповіла: "Я ніх*ра не зрозуміла".

На щастя поруч з нею в цей момент знаходилися партнери по команді, які допомогли з перекладом. Спортсменка відповіла, що падіння відбулося за п'ять секунд до кінця програми, тому нічого страшного не сталося.

Російська фігуристка Анастасія Мішина вилаялася в прямому ефірі на Олімпіаді 2022 (відео: YouTube)

Зазначимо, що російські фігуристи виграли командне змагання. Представники збірної ОКР за підсумками чотирьох видів програми набрали 74 очки. При цьому вони випередили на 9 очок американців і на 11 - японців.

Інші курйози на Олімпіаді 2022

На олімпійській церемонії солдат не впорався з прапором ОКР і став героєм мемів.

Російський лижник Олександр Большунов, який здобув перемогу в змаганнях зі скіатлону (лижні гонки, 15+15 км), вирішив застрибнути на п'єдестал під час церемонії нагородження. Але конструкція не витримала і відламалася пластикова частина з написом "Beijing-2022".

З президентом Росії Володимиром Путіним також стався казус на Олімпіаді 2022. На церемонії відкриття він заснув під час виходу збірної України.

Путін заснув на Олімпіаді 2022 (відео: YouTube)

Нагадаємо, український фігурист Іван Шмуратко на Олімпіаді різко відповів журналістці про війну з Росією.

Раніше Шмуратко присоромив російських журналістів, змусивши перейти їх на українську мову

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