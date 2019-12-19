Виростають до 10 метрів: в Україні продають рибу з небезпечними паразитами

В Україні купити рибу з паразитами ризикують не тільки відвідувачі ринків та базарів, але й супермаркетів і мереж з продажу морепродуктів. Потрапляючи в людський організм, маленькі личинки здатні вирости до величезних розмірів - завдовжки до 10 метрів.

Один із схожих випадків стався в Києві. Жінка придбала в магазині біля вулиці Привокзальна тушки хека і оселедця, а прийшовши додому виявила в них черв'яків. Обурена мешканка столиці розповіла про інцидент у Facebook, після чого співробітники супермаркету мережі Flagman пообіцяли не залишити конфуз без уваги.

Як розповіла Марія Ковальска, вона годує дитину трьох місяців, і риба жінці необхідна. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Через деякий час в тому ж магазині купили оселедця і хека, а ще скумбрію та свіжого коропа, і всі тушки віднесли до лабораторії Держпотребслужби для паразитологічного дослідження. Лікар-іхтіопатолог виявив у них личинку анизакида та черв'яків. Зазначається, що в річковій рибі коропі паразити майже не помітні.

Як розповіли фахівці, гельмінти при потраплянні в організм людини можуть вирости до 2 та навіть до 10 метрів. Вони можуть жити в організмі роками , при цьому заражається шлунково-кишковий тракт, серцева та нервова системи. Симптоми маскуються під величезну кількість захворювань.

У Києві в супермаркеті продають рибу з гельмінтами (Фото: facebook.com/mariya.kovalskaya)

За державними стандартами в організмі риби допускають до 5 неживих личинок-паразитів на 1 кг їстівної частини риби.

Якщо личинки живі, то прийом їжі закінчується болем у животі, нудотою, лихоманкою.

Живими вони можуть бути у випадку, якщо риба недостатньо просолена або промаринована. При цьому вживання суші та сашимі пов'язане з підвищеним ризиком, бо жодної обробки немає.

Личинки гельмінтів знешкоджуються заморожуванням або засолюванням, але якщо не порушена процедура обробки.

В ресторанах кажуть, що лише споживач може тільки сам себе забезпечити і вживати рибу, яку сам приготував. Рибу краще довше протушкувати, ніж менше. При запіканні необхідна температура 180 градусів та щонайменше півгодини готування.

Додамо, що держоргани зараз не інспектують торгові точки - в Україні мораторій на перевірки.

Треба також сказати, що гельмінти в організмі людини в деяких випадках можуть стати причиною бронхіту та пневмонії. Більшість паразитів розвивається та розмножується в кишечнику і викликають розлади шлунково-кишкового тракту, адже продукти життєдіяльності паразитів дуже токсичні.