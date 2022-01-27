Виріс без батька: що відомо про призовника з Дніпра, який розстріляв своїх товаришів по службі

У ніч з 26 на 27 січня 20-річний призовник строкової служби Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі на території заводу "Південмаш" в Дніпрі.

В обов'язки строковиків входила охорона території заводу. Під час видачі зброї Рябчук з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв весь караул військовослужбовців НГУ.

Після скоєння злочину призовник втік, але вже вранці його затримали співробітники правоохоронних органів. Зброя була при ньому.

4 нацгвардійці загинули, ще однією жертвою стала цивільна жінка. Дівчина 22 років отримала три поранення і втратила багато крові, але лікарі борються зараз за її життя. Ще два нацгвардійці отримали важкі травми й зараз лікарі надають їм допомогу. Життя ще двох людей вже поза небезпекою.

Хто такий Артем Рябчук

Як розповів Антон Геращенко, 20-річний хлопець-призовник строкової служби з міста Ізмаїла Одеської області.

Він виріс без батька, був неодружений, раніше проблем з законом у нього не було. До вступу на службу закінчив аграрно-технічний коледж. Після навчання встиг попрацювати комірником.

На службу вступив восени 2021 року. Ніяких відхилень в НГУ за ним не помічали, Поведінка у нього було нормальна і товариші по службі нічого дивного за ним раніше не помічали.

Фото: Затримання Артема Рябчука

"У першу чергу перед слідством стоятиме питання: що послужило мотивом для того, щоб вчинити такий жахливий злочин? В першу чергу буде вивчатися питання чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі.

А також те, як він проходив медичну комісію, за висновками якої йому було надано право доступу до бойової зброї. У будь-якому випадку за масове вбивство він буде нести найжорстокіше покарання", - повідомив Геращенко.