Женьшень на вашому городі: як виростити диво-корінь

Підготовка ґрунту

Фахівці говорять, що женьшень - тіньолюбна рослина. У природі він росте в густих лісах і не виносить сонячного світла. Саме тому вирощування женьшеню в штучних умовах - непросте завдання, адже потрібно забезпечити повну відсутність доступу сонячного світла до рослин.

Плантації женьшеню накривають спеціальними навісами, які не пропускають основну масу сонячних променів.

Місце, де ви плануєте саджати женьшень має бути сухим, без зайвої вологи. Найкраще - десь у тіні або ж після посадки таке місце треба обтягнути спеціальною сіткою.

Фото: Ягоди женьшеню (pixabay.com)

Далі обрану ділянку ґрунту слід огородити цільною конструкцією з отворами аби волога проходила через таке огородження. Адже для вдалого вирощування женьшеню треба зняти верхні 20-25 сантиметрів ґрунту. А також зробити подушку з гравію у рівень навколо іншої землі на ділянці.

За можливістю, насипаючи гравій, зробіть нахил аби вода не затримувалась та швидко проходила крізь кореневу систему, імітуючи природні умови.

Зверху на гравій слід викласти пласт землі, взятої з лісу. Поверх гравію ми використовуємо приблизно стільки ж ґрунту, так щоб він був урівень з огорожею.

Посадка женьшеню

Корінь женьшеню слід саджати приблизно з настанням перших морозів, тобто в кінці жовтня. Женьшень саджають брунькою догори під кутом 45 градусів, на глибині приблизно 5 сантиметрів.

Після посадки поливаємо водою та накриваємо нашу ділянку 10-сантиметровим рівнем сухого листя. Щоб листя не розлетілося по ділянці, нам слід його зафіксувати якимось дерев'яним листом, ДСП або будь-якими іншим схожим предметом.

Весною можна чекати на перші паростки. Їх треба берегти від заморозків. Догляд за женьшенем нескладний - його треба поливати раз на тиждень, коли спекотно.

Фото: Женьшень перед цвітінням (facebook)

Корисно проводити мульчування - покриття землі шаром органічних (або неорганічних) залишків.

Тільки через чотири роки можна виростити женьшень, який буде приносити плоди. Завдяки ним, можна його в подальшому розмножити. Цвітіння женьшеню відбувається в червні і триває протягом двох тижнів. Непримітні квітки мають слабкий, але дуже приємний аромат. Плоди починають визрівати в серпні. У цей період за ними необхідно стежити, так як їх можуть з'їсти миші.

Плоди, які зібрали, перетирають вручну. Таким чином, насіння відокремлюють від м'якоті і промивають.

Звісно, домашній женьшень буде не такий корисний, як дикий, але 70% його корисних властивостей зберігається.

Ось так женьшень росте не плантаціях в Південній Кореї:

Скріншот відео: Плантація женьшеню

Чому женьшень такий корисний

Женьшень вважається "еліксиром молодості", адже його позитивний вплив на людський організм був виявлений ще задовго до наукового дослідження.

На сьогодні ви можете знайти понад 5000 наукових публікацій на тему користі женьшеню.

Лікувальні властивості рослини:

Завдяки женьшеню стабілізується робота усіх систем організму, особливо захисна функція. Підвищується імунітет, через що він рекомендується до вживання у період підвищеного ризику захворювань.

Згідно з традиційним уявленням жителів Сходу - женьшень є "тонізатором" довготривалої дії, корисні елементи, якого відкладаються в організмі на довгий період.

Більшість докторів рекомендують женьшень майже усім пацієнтам, для боротьби зі стресами, нормалізації нервової системи та сну.

Китайські дієтологи рекомендують додати женьшень до свого раціону людям з серцево-судинними захворюваннями.

Дослідження показали, що женьшень нормалізує рівень цукру у крові.

Женьшень має антиоксидантні властивості, тому чудово підходить для боротьби з вільними радикалами.

Женьшень покращує загальний фізичний стан та сексуальну активність, але його не слід розглядати, як афродизіак швидкої дії, адже корисні елементи мають накопичувальний характер.

Велика кількість досліджень свідчить, про те, що женьшень сприяє зменшенню ракових пухлин.

Корінь женьшеню дуже цінний (фото: pixabay)