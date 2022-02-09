Вирощуємо кріп і петрушку на підвіконні: посадіть зелень вже зараз

Найпопулярнішу зелень на нашому столі - кріп і петрушку - дуже легко виростити на підвіконні. Особливо це актуально зараз, коли починається весняний дефіцит вітамінів.

Як це зробити, читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Як виростити кріп на підвіконні

Для цього вам знадобиться 5-8 тижнів. Причому посадити його можна прямо зараз, але доведеться трохи підсвічувати фітолампами (це роблять з жовтня до ранньої весни), пише Kitchendecorium.

Візьміть:

горщик або контейнер глибиною 15-20 см, з дренажними отворами,

ґрунт для кімнатних рослин і бажано садовий ґрунт,

воду в спреї,

лампи для досвічування рослин,

насіння.

Які сорти вибрати

Якщо хочете швидко отримати зелень або парасольки з насінням для консервації, вибирайте ранні сорти (Грибовський або Гренадер). Урожай буде швидким але не "густим", на 4-6 листків, після появи яких кріп швидко почне цвісти.

Середньостиглі сорти (Рішельє, Амбрелла, Кібрай) дадуть зелень днів на 10 пізніше, але її буде більше (6-10 листків).

Пізньостиглі кущові сорти (Алігатор, Буян) дають урожай пізніше, але зате найбагатший на листя (більше 10).

Як посадити, проростити і доглядати за кропом

Підготуйте насіння, замочивши в теплій воді на 24-48 годин, змінюючи її кожні 12 годин. Насіння, які залишилися на поверхні води, відберіть і викиньте. Процідіть решту насіння через марлю і висушіть. Підготуйте ґрунт, засипавши на дно горщика або контейнера 2-3-сантиметровий дренажний шар керамзиту. Змішайте садову землю (якщо така є, її готують з осені) з ґрунтом для кімнатних квітів. Якщо садової землі немає, здобріть покупний ґрунт біогумусом в пропорції 1:4. Пам'ятайте, чим пухкіше ґрунт, тим краще. Зросіть землю водою з пульверизатора, прорийте в ній невеликі канавки глибиною 1-1,5 см, посійте насіння, злегка присипте землею і знову зволожте водою з пульверизатора. Накрийте горщик поліетиленовою плівкою або пакетом і залиште проростати на тиждень в темному місці, де температура повітря не перевищує 18-20 градусів. Коли з'являться сходи, висмикніть зайві паростки, щоб залишити інтервал 3 см, а потім поставте горщик на підвіконня. Створіть додаткове освітлення (з березня по серпень досить добре освітленого підвіконня). Взимку штучне освітлення рослин люмінесцентними лампами має тривати не менше 12 годин на день. Встановіть їх на висоті 50 см від посівів.

Тепер залишається тільки поливати відстояною водою кімнатної температури і готуватися збирати урожай.

Як виростити петрушку на підвіконні

В цілому принципи вирощування кропу і петрушки схожі, але остання менш вимоглива. При цьому зелень петрушки можна отримати, як з насіння, так і з кореня.

Які сорти підійдуть для підвіконня

Виберіть ранньостиглі сорти, які дають урожай раніше інших на 10-14 днів. Це може бути "кучерява" петрушка Москарузе і Астра або "плоска" петрушка Іринка, Італійський богатир, Лайка, Плайн.

Садимо і пророщуємо петрушку з насіння

Загорніть насіння у вологу марлю і залиште їх на 2-3 дні проростати в теплому місці, потім відіжміть марлю і просушіть насіння. Підготуйте ґрунт (такий же, як і для кропу) і гарненько його зволожите. Прорийте канавки 0,5-1 см і часто посійте насіння, присипте землею і знову зволожте. Залиште посіви в теплі (при температурі 19-20 градусів) до появи перших сходів, вони з'являться приблизно на 14-20 днів. В цей час поливати посів потрібно через день потроху, а накривати ємність не обов'язково. Після появи сходів, прорвіть петрушку, залишивши інтервал 4-5 см. Петрушку поливати потрібно помірно, чекаючи просихання ґрунту. Взимку зелень потрібно підсвічувати люмінесцентною лампою. Встановити лампи можна на висоті 50-60 см, а світити вони повинні не менше 8 годин на день. Перший урожай можна збирати через 2 місяці після проростання сходів.

З коренеплодів петрушку вирощувати простіше і швидше. Візьміть ємність глибиною 15-20 см, ґрунт і щільно посадіть в нього коріння, залишивши тільки головки. Тепер залишиться дочекатися появи міцної зелені.