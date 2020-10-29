ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Виробляються токсини: ці продукти категорично не можна розігрівати

Автор: Світлана Мащенко

Фахівці назвали продукти, які не можна піддавати повторному підігріву

Лікарі розповіли про продукти, які категорично не можна розігрівати. Адже при повторній термічній обробці виробляється ряд шкідливих для здоров'я речовин.

Які продукти харчування при розігріванні стають канцерогенними, і в них виробляються токсини, пише from-ua.com.

Шпинат, буряк, селера

Ці продукти містять нітрати. І при дії мікроорганізмів і нагріванні вони стають нітритними сполуками, а далі - нітрозамінами. Останні дуже шкідливі і канцерогенні. Самим небезпечним тут є шпинат, його радять вживати тільки свіжим.

Гриби

Цей продукт легко змінює свій склад і після нагрівання стає шкідливим. Експерти не рекомендують повторний нагрів до понад 70 градусів.

Популярні новини

Картопля

Картопля при нагріванні втрачає всі свої корисні властивості. Її рекомендують вживати в охолодженому вигляді після приготування. Саме в остиглій картоплі найбільше резистентного крохмалю, що працює як пробіотик.

М'ясо

Під час нагріванні м'ясо, як і гриби, змінює білковий склад. Після цього продукт стає важким, і, відповідно - токсичним для організму.

Крім того, до продуктів високого ризику належать такі продукти, як м'ясо птиці, варена та копчена риба, сирі або злегка відварені молюски, молочні продукти і страви, приготовлені з молока, сиру та яєць.

Раніше ми писали, які продукти категорично заборонено зберігати в холодильнику, тому що там вони тільки псуються.

Також повідомлялося, які продукти не можна гріти в мікрохвильовці, адже вони там перетворюються на отруту для організму.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України продукты