Вистрибнув з вікна і впав на українця: деталі події в Польщі

У Варшаві, Польща, з вікна багатоповерхового будинку вистрибнув місцевий житель і приземлився прямо на українця, який сидів на лавці під вікнами будівлі. Трагедія сталася пізно ввечері в неділю, в самому центрі столиці Польщі.

Як повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на польські видання, близько 11 години вечора з вікна 18-го поверху вистрибнув 26-річний чоловік. На лавочці під будинком в цей час сидів 18-річний громадянин України. Самогубець спікірував прямо йому на голову.

В результаті інциденту, місцевий житель загинув на місці, а українця екстрено госпіталізували. Медики оцінюють його стан як важкий. Він втратив свідомість, у нього діагностовано важкі травми голови. На даний момент він знаходиться в реанімації, і лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя громадянина України.

За попередніми даними, 26-річний загиблий орендував у багатоповерховому будинку квартиру на добу. Вся обстановка в квартирі вказувала на те, що чоловік готувався вчинити самогубство. Вікно було відчинене навстіж, а біля нього стояв пуфик.

За кілька хвилин до інциденту, на лавці разом з громадянином України сиділа ще одна людина, імовірно дівчина. Вона встала і пішла буквально за кілька секунд до того, як самогубець зробив свій фатальний стрибок з вікна.