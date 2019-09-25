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Вистрибнув з вікна і впав на українця: деталі події в Польщі

STYLERЖиття    25.09.2019 - 15:59
Вистрибнув з вікна і впав на українця: деталі події в Польщі
Поляк вистрибнув з вікна і впав на українця (Колаж РБК-Україна)

Молодий громадянин України просто сидів на лавці біля будинку

У Варшаві, Польща, з вікна багатоповерхового будинку вистрибнув місцевий житель і приземлився прямо на українця, який сидів на лавці під вікнами будівлі. Трагедія сталася пізно ввечері в неділю, в самому центрі столиці Польщі.

Як повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на польські видання, близько 11 години вечора з вікна 18-го поверху вистрибнув 26-річний чоловік. На лавочці під будинком в цей час сидів 18-річний громадянин України. Самогубець спікірував прямо йому на голову.

В результаті інциденту, місцевий житель загинув на місці, а українця екстрено госпіталізували. Медики оцінюють його стан як важкий. Він втратив свідомість, у нього діагностовано важкі травми голови. На даний момент він знаходиться в реанімації, і лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя громадянина України.

За попередніми даними, 26-річний загиблий орендував у багатоповерховому будинку квартиру на добу. Вся обстановка в квартирі вказувала на те, що чоловік готувався вчинити самогубство. Вікно було відчинене навстіж, а біля нього стояв пуфик.

За кілька хвилин до інциденту, на лавці разом з громадянином України сиділа ще одна людина, імовірно дівчина. Вона встала і пішла буквально за кілька секунд до того, як самогубець зробив свій фатальний стрибок з вікна.

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