Виплати через коронавірус дадуть не всім: хто отримає надбавку

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і за станом на 20 березня в країні інфіковано 26 осіб, три людини померли. Найбільшому ризику піддаються пенсіонери й люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи та легень.

Вся Україна пішла на карантин, у кількох областях введені режими надзвичайної ситуації та за інформацією МОЗ, карантин можуть продовжити й після 3 квітня.

Проте є і приємні новини – в уряді вирішили підтримати громадян України з категорії ризику і дати їм додаткові виплати у зв'язку з ситуацією в країні. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що додаткові виплати в розмірі 1 тисячі гривень отримають пенсіонери, які отримують пенсію менш як 5 тисяч гривень на місяць.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна уточнила в ефірі програми "Право на владу", що таку доплату отримають ще кілька категорій українців.

"З 1 квітня ми видамо одноразова допомога – 1 тисячу гривень. За рішенням уряду, пенсіонери, які мають пенсію менше ніж 5 тисяч гривень, отримають одноразову доплату – 1 тисячу гривень. Таку доплату також отримають діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери, інваліди дитинства", - зазначила міністр.

Крім того, Лазебна повідомила, що якщо у пенсіонерів виникне заборгованість за комунальні послуги в період карантину, то їм не будуть нараховувати пеню, а також не будуть скасовувати субсидію.

"Якщо у них виникне заборгованість, у них ніхто не відніме субсидію. Це вже прийняте рішення. Якщо виникне така заборгованість, не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Я дуже прошу людей заспокоїтися і не ходить в банки платити за комуналку, а убезпечити себе. Зараз не ходіть, не створюйте черги", - сказала міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні назвали нові терміни індексації пенсій.