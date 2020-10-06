Виплат не буде: сім'ї лікаря, який став символом боротьби з COVID-19, відмовили в компенсації

Родині тернопільського лікаря Івана Венжиновича, який став символом боротьби з коронавірусом і чиє обличчя розміщено по всій Україні білбордах, відмовили в компенсації. Виною тому став негативний ПЛР-тест, який зробили Венжиновичу напередодні його смерті.

Лікар Іван Венжинович став відомим після того, як його фотографія з'явилася у всіх містах України на плакатах з підписом "Дякую за життя". Він став символом боротьби з COVID-19, але саме ця хвороба його і погубила. Деталі повідомляє "Радіо Трек".

Венжиновича госпіталізували до Почаївської районної лікарні з двосторонньою пневмонією в понеділок, 28 вересня. Проте лікарям не вдалося його врятувати й через три дні він помер від тромбоемболії легеневої артерії. При надходженні до лікарні йому зробили тест на коронавірус, але він виявився негативним. Рідні медика шоковані, оскільки у нього були всі симптоми COVID-19 і заразитися він їм міг, як і інші лікарі – на роботі. За законом сім'ям лікарів покладена компенсація, але рідним Венжиновича відмовили, оскільки тест не підтвердив у нього зараження.

"Для нас це перша втрата серед медиків. Її важко пережити не тільки мені, але і всім нашим колегам, тому що це був дуже хороший чоловік. Іван Федорович поступив в лікарню як пацієнт з пневмонією і через три дні помер. Знав чудово його сім'ю - дружина в лікарні працює завідувачкою лабораторії, у них двоє дітей. Син продовжує вчитися на медика, донька ще в школі – 8 клас. Компенсація його сім'ї не буде виділена, не маємо права. Відпускні будуть нараховані, все відповідно до законодавства", - підтвердив інформацію Головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер.

Варто відзначити, що в даній лікарні Венжинович пропрацював понад 25 років терапевтом.

За законом, компенсація від держави становить 1 576 000 гривень для сімей медпрацівників, що загинули від коронавірусу і заразилися під час виконання службових обов'язків. Якщо медичний працівник заразився і помер не під час роботи з хворими з COVID-19, то компенсація становить 210 тисяч гривень. Однак і цю компенсацію рідні Венжиновича не отримають, через те, що його тест був негативним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер лікар, який став символом боротьби з COVID-19 в Україні.