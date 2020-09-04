Змусив зробити аборт: українська співачка шокувала відвертістю про чоловіка

Катерина Бужинська (фото: facebook.com)

Катерина Бужинська відверто розповіла про чоловіка-тирана, який був її продюсером

Українська співачка Катерина Бужинська зробила низку гучних заяв про жах, який їй довелося пережити близько двадцяти років тому. Артистка розповіла про першого чоловіка-продюсера Юрія Квеленкова, який перетворив її життя на справжнє пекло.

Продюсером талановитої дівчинки з Чернівців Квеленков став, коли їй було всього 14, а йому - 34. Коли Каті виповнилося 19 років, вона стала його дружиною. Ще через рік співачка прославилася на всю країну завдяки пісні "Лід". Але за славу довелося платити дуже дорого, розповіла Бужинська в програмі "Зірковий шлях".

Для Каті це були перші стосунки, і як реагувати, вона не знала, приймала аб'юзивні стосунки як норму. Коли ж вона завагітніла, Квеленков відправив на аборт.

"Пам'ятаю доктор мене благала: "Боже, дівчинка, не роби цього. А якщо у тебе більше ніколи не буде дітей?". - "Та я й сама не хочу" - ридала я. Вони там плакали всі разом зі мною. Це був шок", - зізналася Бужинська.

Юрій Квеленков, екс-чоловік Каті Бужинської (фото: соцмережі)

Екс-чоловік міг запросто принизити Катю при гостях, підняти на неї руку.

"Одного разу у нас в гостях зібралися відомі артисти. Була якась суперечка. Для того, щоб принизити мене, він узяв келих шампанського і у всіх на очах вилив мені на голову", - шокувала артистка.

Приводом для скандалу могло бути що завгодно. Приміром, якщо співачка брала слухавку, коли чоловікові дзвонили невідомі жінки.

Одного разу вона навіть хотіла піти в монастир. Але все ж таки зважилася і подала на розлучення. Скоро співачка зустріла нове кохання, хірурга Володимира. У них народилася дочка Альона. Маля народилося раніше, і за її життя довелося боротися лікарям.

Катя Бужинська з батьком дочки Альони Володимиром (фото: соцмережі)

Співачка каже, що це був її гріх. Адже Володимир заради неї пішов від дружини.

"Я не повинна була починати стосунки з чоловіком, у якого була сім'я. І за це я серйозно поплатилася", - відверто розповіла Бужинська.

Але відносини з Володимиром зруйнувалися майже відразу. Зараз співачка щаслива в шлюбі з болгарським бізнесменом Димітаром, якому народила двійнят - Катю і Діму. Разом вони вже шість років.

Катя Бужинська з болгарським бізнесменом Димітаром (фото: соцмережі)

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