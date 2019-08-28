Він виніс мене на руках: постраждала в "Токіо Стар" розповіла нові подробиці трагедії

Катерина Руських, 16-річна дівчина, яка перебувала в одеському готелі "Токіо Стар" під час жахливої пожежі, розповіла історію свого щасливого порятунку. Про це пише видання "Думська".

Дівчина отримала у пожежі страшні опіки, у неї обгоріло 12% тіла і як розповів завідувач опікового відділення десятої лікарні Одеси Олександр Ставратий, Катерині Руських змушені були провести операцію. Крім того, їй знадобиться допомога в реабілітації та подальшому лікуванні.

"У дівчини рани активно гояться і незабаром її теж випишуть. Зараз вона приймає антибактеріальну терапію і щоденні перев'язки з антисептичними мазями", - розповів лікар.

Катерина Руських ледь не загинула в пожежі в готелі "Токіо Стар" (фото: Думська)

Катерина Руських розповіла, що в цьому році вона закінчила школу в селі Цебриково Великомихайлівського району, а влітку вирішила разом зі своїм молодим чоловіком поїхати в Одесу на море.

В ту злощасну ніч вона спала в своєму номері на другому поверсі, коли почула стукіт у двері. Коли молоді люди відкрили двері, то побачили там тільки вогонь і дим, дихати було вже нічим.

Сергій схопив Катю за руку і потягнув з палаючої будівлі. Кілька разів вони падали на палаючі уламки, але знову піднімалися і бігли. А коли Катя вибилася з сил і не змогла піднятися, Сергій взяв її на руки і виніс з палаючого будинку.

"Я, напевно, отруїлася димом, на вулиці мені хотілося спати, і я кілька разів відключалася, засинала. Потім приїхали медики, поклали мене на носилки і далі я майже нічого не пам'ятаю", - розповіла дівчина.

Пожежа в "Токіо Стар" - Катерину Російських врятував з вогню її хлопець (фото: Думська)

У лікарні вона перебуває вже майже 10 днів і тільки зараз їй вдалося відмити волосся від сажі. Медики забороняли їй митися, оскільки побоювалися попадання інфекції на заражені ділянки.

За той час, що вона перебуває в лікарні, до неї жодного разу не звернулися представники готелю, щоб запропонувати допомогу або компенсацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у пожежі в готелі "Токіо Стар" загинула молода пара з Києва, які збиралися одружитися.

А також розповідали про те, що власник "Токіо Стар" написав Зеленському лист.