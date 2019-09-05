Виніс мало не всю ферму: під Києвом спіймали нахабного крадія поросят

Чоловік промишляв на фермі під Білою Церквою протягом місяців
У Київській області нахабний грабіжник протягом двох місяців виносив поросят з місцевої ферми. Крім того, на тваринницькому підприємстві виявили пропажу інших цінних речей. Про це повідомили в прес-службі поліції області.
Про недостачу стало відомо, коли ветеринарний лікар проводив обхід і облік тварин.
Інцидент стався в селі Томилівка неподалік від міста Біла Церква. Чоловік збував крадених поросят іншим людям.
Дільничні провели розслідування і знайшли зловмисника. До крадіжок причетний 31-річний житель цього ж села.
Чоловік крав поросят з ферми під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)
Крім того, правопорушник виніс зі складського приміщення металопластикові двері і вікна, приготовані для установки.
Чоловіка затримали і відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що на Волині під час святкування дня громади жителі ледь не розірвали маленьке порося заради розваги.
До речі, в Києві поліція охорони спіймала злодія-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном.