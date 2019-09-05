Виніс мало не всю ферму: під Києвом спіймали нахабного крадія поросят

Чоловік крав поросят з ферми під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Чоловік промишляв на фермі під Білою Церквою протягом місяців

У Київській області нахабний грабіжник протягом двох місяців виносив поросят з місцевої ферми. Крім того, на тваринницькому підприємстві виявили пропажу інших цінних речей. Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Про недостачу стало відомо, коли ветеринарний лікар проводив обхід і облік тварин.

Інцидент стався в селі Томилівка неподалік від міста Біла Церква. Чоловік збував крадених поросят іншим людям.

Дільничні провели розслідування і знайшли зловмисника. До крадіжок причетний 31-річний житель цього ж села.

Чоловік крав поросят з ферми під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Крім того, правопорушник виніс зі складського приміщення металопластикові двері і вікна, приготовані для установки.

Чоловіка затримали і відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що на Волині під час святкування дня громади жителі ледь не розірвали маленьке порося заради розваги.

До речі, в Києві поліція охорони спіймала злодія-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном.