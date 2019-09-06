Виніс брата на руках: під Харковом сталася страшна трагедія

У Харківській області сталася трагічна подія – загорівся дерев'яний будинок, в якому знаходилися два брата, 30 і 28 років. Деталі розповіли в обласному управлінні ДСНС.

Під Харковом згорів житловий будинок - є загиблі (Фото: ДСНС)

В селі Вінницькі Івани Богодухівського району Харківської області, по вулиці Харківська, 2, загорівся житловий дерев'яний будинок. На момент займання в приміщенні знаходилося дві людини.

Старший брат негайно зателефонував рятувальникам, а сам спробував врятувати з вогню молодшого брата. Він виніс його з палаючого будинку на руках. Однак врятувати потерпілого не вдалося. Медики констатували його смерть і за попереднім висновком, причиною загибелі стало те, що він надихався чадним газом.

Старший брат вижив, але отримав серйозні опіки обличчя, рук та ніг. Його доставили в центральну районну лікарню.

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Пожежу в будинку рятувальникам вдалося загасити не відразу, а тільки через шість годин. До того часу приміщення практично перетворилося на руїни. За попередньою версією пожежників, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем під час куріння.

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