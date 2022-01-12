"Вилив в обличчя гарячий чай": екс-Зіанджа розповіла про конфлікт з Максом Барських та іншими зірками

Співачка-трансгендер Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа, розповіла шанувальникам шокуючі подробиці свого життя. Через багато років вона вперше зізналася про конфлікт з Максом Барських та іншими зірками.

За її словами, кліпмейкер Алан Бадоєв, співак Макс Барських і продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зруйнували їй музичну кар'єру. А почалося все ще в 2009 році, коли Zi Faamelu була Борисом Апрелем, який брав участь в шоу "Фабрика Зірок 2".

Продюсером шоу виступила відома співачка Наталія Могилевська. Цікаво, що після проекту артистка також стала продюсером Бориса Апреля.

Скріншот з Instagram

Zi Faamelu каже, що в той час всі вважали Бориса Апреля конкурентом, тому "робили все, щоб позбутися". При цьому Наталія Могилевська знала про це і всіляко сприяла цьому.

"Могилевська була подругою Бадоєва і була в частці від прибутку з Барських, тому погодилася на це, тим самим переставши займатися зі мною як продюсер", - написала Zi Faamelu.

За її словами, розкол стався з кліпу "Космос прийом", який знімав Бадоєв. Кліпмейкер зробив зовсім не те, що очікувала співачка і результат шокував всю команду.

Скріншот з Instagram

Вона додала, що тоді не помічала маніпуляцій Могилевської, а поруч не було людини, якій можна було б довіряти.

Також Zi Faamelu зізналася, що під час однієї зі сутичок з Максом Барських співак вилив їй в обличчя гарячий чай і назвав "педиком".

Скріншот з Instagram

Вона також згадала, як Могилевська її утискала через вік.

"Вона отримувала задоволення ставившись до мене, як до дурної малолітки. І довго не відпускала з контракту, плювавши, що я перебуваю в депресії і пропалюю кращі роки", - зазначила Zi Faamelu.

Співачка також розповіла, що їй довелося приймати таблетки для схуднення, у складі яких був амфетамін. Все почалося з того, що відомі стилісти влаштували їй цькування з приводу ваги і переконали приймати ці таблетки.

Скріншот з Instagram

Також на вагу співачки звертала увагу і Могилевська, яка завжди говорила про це. За словами Zi Faamelu злізти з таблеток їй допомогла подруга. А повністю відновитися вона змогла тільки через 2 роки.