Викачка грошей: лікар назвала популярні ліки, які взагалі не працюють

Що не так з противірусними?

Вони не полегшують перебіг захворювання і не впливають на віруси. Імуномодулятори та інтерферони так само не допомагають при хворобі.

Гомеопатія - це взагалі цікаво

Мало того, що в цих ліках діюча речовина також не має ефективності, її ще й дуже мало або й зовсім немає. Адже гомеопатія базується на величезних розведеннях своєї діючої речовини.

Ноотропи не зроблять вам супермозок

Зрозуміло, хотілося б мати чарівну пігулку для розуму. Але це, на жаль, неможливо. Вони не покращують ні роботу мозку, ні кровообігу.

Що робити, щоб не витрачати кошти на такі препарати?

Насправді цим повинен займатися лікар, який стежить за сучасними досягненнями медицини. Такий не призначає ліків з цього списку.