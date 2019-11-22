Коли в Україні потеплішає: синоптик дала невтішній прогноз

Погода в Україні в найближчі дні принесе неприємні сюрпризи у вигляді сильних морозів, дощів і навіть мокрого снігу. Однак, за словами синоптика Наталки Діденко, потепління вже близько. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що в найближчі дні в Україні буде холодно, але вже з 28 листопада температура повітря знову піде вгору і в країні потеплішає.

"Потужний східний антициклон з красивим кіношним ім'ям Quincy на вихідних і далі нас морозитиме, але – дзуськи. Потепління я вже бачу, прогностичні моделі вказують на збільшення опадів і потепління з 28 листопада", - втішила синоптик українців.

Вона зазначила, що в найближчу добу нічна температура повітря опуститься нижче -10 градусів.

"Тому 23-24 листопада в Україні очікується вночі -3 -9 градусів, місцями -9 -12 градусів, а в денні години буде теж не липень, від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вище очікується температура в західних областях: вдень +1 +5 градусів, на Закарпатті та на півдні Криму +4 +10 градусів", - повідомила Діденко.

Карта погоди

Вона попередила, що без додаткових погодних катаклізмів не обійдеться і варто очікувати на сильний вітер і сніг.

"Сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер буде створювати небезпеку на Заході, Сході, особливо у Приазов'ї. Опади на вихідних малоймовірні, так як антициклон. Тільки завтра у західних областях місцями є ймовірність невеликого снігу, дощу – словом, слабкі опади. І між іншим, де опади і низька температура повітря, там і ожеледиця. Водії, які їдуть на Захід України, і не думайте без зимової гуми подорожувати, може бути небезпечно", - попередила синоптик.

У Києві на вихідних очікується суха, але вітряна і холодна погода. Вдень очікується невеличкий мороз.

"В Києві 23-24 листопада опадів не очікується, вітер вже не буде штормовим, але все ж поривчастим. В нічні години – мороз, -4 -10 градусів. У денні години в столиці очікується від 2 морозу до 2 тепла. Завтра, в річницю Голодомору, Сонце заходить у 16 годин 4 хвилини, як раз, коли треба запалювати свічки. Буде холодно, у Києві до 3-4 градусів морозу, та й ще з поривчастим вітром. Одягніться тепліше", - написала Наталка Діденко.