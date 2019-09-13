Вигнав дружину і сина з дому: Седокова увела з родини 27-річного спортсмена

Анна Седокова закрутила роман з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який грає за російські "Хімки". Про те, що у 36-річної співачки з'явився новий коханий, вона вже давно натякала в соцмережах. Крім того одного разу папараці зловили парочку на відпочинку.

Але зовсім нещодавно у дружини баскетболіста Сани, яка була з ним дев'ять років, увірвався терпець. Дівчина розповіла, що підозрювала про роман вже давно, але все сподівалася, що він одумається і повернеться в сім'ю. Останньою ж краплею стало те, що Яніс вигнав її з дому з маленькою дитиною.

Спотрсмен заблокував банківські рахунки Сани, вимагає розлучення і хоче забрати все майно, залишивши колись кохану дружину і маленького сина ні з чим.

Яніс Тімма (фото: instagram.com)

Сана написала в соцмережах гнівний пост, розповівши про несправедливість з боку чоловіка і назвавши розлучницю найостаннішими словами.

"Хіба ця пот*скуха з трьома дітьми від трьох різних чоловіків варта того?", - запитує Сана.

Варто відзначити, що Яніс першим порушив мовчання. Він підтвердив, що розлучився з дружиною Саною ще навесні, і в його житті тепер відкривається нова глава.

Анна Седокова і Яніс Тімма

Пізніше сама Седокова спробувала відмитися від вилитого на неї останнім часом бруду. Крім того співачка дорікнула суперниці в жадібності і в бажанні хайпонути на цій ситуації.

"Коментувати не вважала за потрібне, поки не подзвонили і не заплакали батьки. Іноді жадібність і бажання роздобути грошей побільше творять страшні речі. Я прошу вас не вірити в цю маячню. Яніс - самий добрий і порядний чоловік, якого я зустрічала", - написала екс-ВІА Гра.

Яніс Тімма і його дружина Сана (фото: instagram.com)

Дружина спортсмена вибухнула у відповідь гнівним постом, назвавши співачку ганьбою для своєї сім'ї.

"Не треба вдавати з себе ангела, в той час як ти є найбільшою сук*ю у всій Росії. Наші батьки теж плачуть, а ти - ганьба для своєї родини!" - написала Сана.

Яніс Тімма з сином (фото: instagram.com)

Нагадаємо, що Анна Седокова виховує трьох дітей. Вона народила дочку Аліну 2004 року від українського футболіста Валентина Белькевича. У 2011 році народилася Моніка від бізнесмена Максима Чернявського. А в 2017 народився син Гектор від підприємця Артема Комарова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анна Седокова вразила зізнанням про шкільні роки.