З'явилися вражаючі фото з салону казахського літака на рейсах до Києва

Авіакомпанія Air Astana, яка виконує рейси до української столиці, вважається кращою в Центральній Азії (згідно з рейтингом Skytrax). Казахстанський авіаперевізник здійснює польоти за маршрутом Київ-Алмати-Київ в економ- і бізнес-класах, використовуючи нині середньомагістральні літаки Airbus A320 і A321.

Як виглядає сервіс авіакомпанії, показано у фотоогляді на сайті avianews.com .

Більшість місць в економ-класі можна вибрати безплатно. Доплата буде потрібно за розміщення в аварійному ряду, де відстань між кріслами більша. А в бізнес-класі вибір будь-якого доступного місця безплатний.

Салон Airbus A320neo Air Astana (фото: avianews.com)

Пасажири економ-класу можуть взяти в салон одне місце ручної поклажі (8 кг, габарити валізи в межах 56х45х25 см), пасажири бізнес-класу - 2 місця ручної поклажі. Додатково понад норму всі пасажири можуть взяти невелику дамську сумку або рюкзак для ноутбука, фотоапарат, верхній одяг.

У деяких нових літаках сімейства A320neo, які Air Astana використовує на рейсах до Києва, по всьому салону розміщені однакові крісла за схемою 3+3. Ці сидіння нової конструкції з тонкими спинками, що зберігає по кілька сантиметрів простору для ніг. У Airbus A320neo в салоні встановлено 156 місць.

Перегородка в літаку Air Astana, яка розділяє економ і Бізнес-клас (фото: avianews.com)

На середньомагістральних рейсах (до них відносяться рейси з Києва в Алмати та Нур-Султан), компонування крісел залежить від типу літака. На авіалайнерах A320 і деяких нових A320neo в салоні бізнес-класу встановлені ширші крісла за схемою 2+2. У декількох нових A320neo у всьому літаку стоять однакові крісла за схемою 3+3.

Крісла в носовій частині літака для пасажирів бізнес-класу / Подушки на кріслах економ-класу (фото: avianews.com)

У кожному сидінні розміщений екран розважальної системи (доступна англійською, казахською та російською мовами). Доступу до інтернету в польоті немає. На екран системи також можна вивести інформацію про політ.

Під екраном в кожному кріслі розміщений роз'єм USB, за допомогою якого можна зарядити смартфони. Під сидінням - повноцінні електричні розетки, які можна використовувати для зарядки ноутбуків.

Розважальна система з USB-роз'ємом для телефонів і розеткою під сидіннями в літаку Airbus A320neo Air Astana (фото: avianews.com)

Є харчування в трьох класах. В економ на рейсах до Києва Air Astana надає ланч-бокси з двома видами гарячого харчування на вибір, салатом, булочкою і набором казахстанського шоколаду. З напоїв доступні чай, кава, вода, пиво, вино, соки та солодкі газовані напої.

Харчування в літаках Air Astana (фото: avianews.com)

У бізнес-класі доступний той самий вибір напоїв і більш розширене меню гарячих страв. Їх доповнює десерт, салат, кілька видів хліба. Все подають у порцеляновому або скляному посуді з металевими приладами.

Харчування в літаках Air Astana (фото: avianews.com)

Також пасажири можуть замовити спеціальне харчування відповідно до своєї дієти або релігійних переконань. Це безплатно, лише замовлення слід оформляти заздалегідь (мінімум за добу до польоту).

Пасажирам усіх класів видають дорожні набори та дезінфікуючі серветки.

Вміст косметички для пасажирів економ- і бізнес-класу на борту Air Astana (фото: avianews.com)