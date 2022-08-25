Як виглядає коса Пересип у Кирилівці з приходом "русского мира": красномовне відео

З приходом російських інтервентів курортне селище Кирилівка виглядає, як містечко-привид, нагадує Зону відчуження.

На косі Пересип в ці серпневі дні відпочиваючих просто немає, хоча в попередні роки було вкрай складно знайти на базах відпочинку якраз таки вільне місце, а пляжі були геть заповнені людьми.

Так зараз виглядає коса Пересип з приходом "русского мира" (фото: скріншот з відео)

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У 2022-му чимало пансіонатів так і не відкрилися. На деяких відпочивають жителі окупованих територій, які ризикнули відправитися до моря, незважаючи на небезпеку.

Кафе і магазини зараз закриті наглухо. Дорога, якою на авто їхав автор відео, пустинна, а на березі моря - жодної душі.

В окупованій РФ Кирилівці магазини і кафешки на ринку закриті (фото: скріншот з відео)

Відео: як виглядає курортна Кирилівка і коса Пересип з приходом російських окупантів

Для порівняння. Ось як минулого року влітку виглядала Кирилівка:

Так виглядала Кирилівка в 2021 році (фото: vchaspik.ua)