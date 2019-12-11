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Викинув меморіал Героям АТО на смітник: шокуючі дані про вандала

STYLERПодії    11.12.2019 - 15:50
Викинув меморіал Героям АТО на смітник: шокуючі дані про вандала
Під Києвом викинули на смітник пам'ятник ветеранам АТО (колаж: РБК-Україна)

У Київській області вандал демонтував пам'ятник Героям АТО, тому що він йому заважав

У Київській області жорстоко поглумилися над пам'ятником Героям Небесної Сотні і АТО. В смт Ворзель меморіал, встановлений в 2016-му році, зник у вівторок, 10 грудня, а пізніше його знайшли на смітнику.

На місці, де була встановлена фігура ангела, залишилася лише самотня ялиця, бетонні плити були зірвані, огорожі і лавок теж не було.

У той же день поліція затримала вандала, який виявився жителем міста. На наступний день у поліції повідомили, що чоловік, який зруйнував меморіал - колишній атовець.

Викинув меморіал Героям АТО на смітник: шокуючі дані про вандалаВикинув меморіал Героям АТО на смітник: шокуючі дані про вандала

Під Києвом викинули на смітник пам'ятник Героям АТО (фото: kv.npu.gov.ua)

Справа в тому, що місцева сільрада виділила кілька земельних ділянок у Ворзелі для учасників бойових дій.

І ділянку, яка дісталася пану П., виявився з цим самим пам'ятником.

Чоловік вирішив почати будівництво на ділянці, а пам'ятник йому завадив. Тоді він його демонтував і виніс на смітник.

Викинув меморіал Героям АТО на смітник: шокуючі дані про вандала

Відкриття пам'ятника героям АТО в 2016 році (фото: kv.npu.gov.ua)

У поліції вже розпочали кримінальне провадження за фактом самоправства. Чоловікові загрожує штраф, виправні роботи або арешт до трьох місяців. Крім того, орган місцевого самоврядування повинен буде оцінити матеріальний збиток, нанесений пам'ятнику.

Залишки меморіалу в якості речового доказу знаходяться у відділі поліції.

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