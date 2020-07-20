Викид їдкої речовини в Сумах: наскільки це небезпечно і як уникнути отруєння

У Сумах стався викид їдкої речовини в ніч з 19 на 20 липня. НП сталася поруч з селом Ганнівка, що знаходиться в межах міста.

За словами заступника мера Сум, Олександра Журби, люди скаржилися на неприємний запах у ніч з 19 на 20 липня. Градоначальник пояснив це викидом одоранту - речовини з сильним запахом, що додають у природний газ, щоб відчувати витік.

Журба порадив людям зачиняти вікна і зволожувати приміщення, адже, за його словами, цей одорант є токсичною речовиною другого класу небезпеки. Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають подразнення шкіри і очей, головний біль, нудоту, уповільнення дихання.

Тим часом, місцеве видання Суми Today пише, що на даний момент одорант вже розвіявся, і показники повітря в нормі.

Фахівці ж кажуть, що попри подразнюючу дію речовини, крім дискомфорту, серйозної небезпеки і наслідків для організму вона не несе. Навіть якщо дихати нею тривалий час у високих дозах.

З усім тим, лікарі радять уникати тривалого перебування на відкритому повітрі. Щоб знизити роздратування рецепторів, можна скористатися респіраторами.

Якщо ж концентрація буде перевищена в десятки тисяч разів, то людина відчує легке наркотичне сп'яніння, може бути блювота, нудота, пронос. Але довготривалих наслідків не буде.

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