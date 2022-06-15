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Як вибрати найкращий засіб від комарів і кліщів: головні правила

Як вибрати засіб від паразитів і комах (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Комарі і кліщі - це комахи, які можуть передавати небезпечні хвороби. У випадку з паразитами - це бореліоз.

Інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко розповів, як обрати надійний та безпечний засіб від комах (репелент).

Репеленти діють на нюхові рецептори комахи і блокують розпізнавання жертви або змінюють запах на відлякуючий, тому різні засоби мають різну ефективність. ⠀

Золотим стандартом за захисту від комах вважається DEET (ДЕТа).

Тривалість дії залежить від концентрації: від 10% ~ 2 годин і 24% ~ 5 годин. Захист скорочується при купанні, умиванні, навіть потовиділенні і т. п. ⠀

Кращою тактикою буде менша концентрація з більшою частотою нанесення.

Як вибрати для дітей

ДЕТА є безпечним для дітей старше 2 місяців в концентрації 10-30 %, якщо використовувати згідно з інструкцією.

Для вагітних і годуючих рекомендації не відрізняються від інших дорослих.

Пікардин менш ефективний, ніж ДЕТА. Він краще як альтернатива або при алергічних реакціях на інші репеленти

Інші речовини, зокрема PMD і BioUD на основі евкаліпта і екстракту помідорів у високих концентраціях діють за типом DEET 15%, але менш ефективні.

Що неефективно

Більшість продуктів рослинного походження в дослідженнях
не показали належних результатів, хоча популяризація натуральних продуктів на високому рівні (натуральне – це ж круто і корисно)

Застосування електронних пристроїв не довели своєї ефективності - це марна трата грошей.

Є окрема група, яку потрібно наносити тільки на одяг, зокрема перметрин. Одяг потрібно обробляти протягом 30 секунд + дати йому просохнути

Цікавий факт, що ефект зберігається навіть після прання (деякі виробники заявляють про ефективність навіть після 30 циклів прання, але це не точно)

Тому: найкращий захист від кліщів - це поєднання перметрину і ДЕТА.

Як ми раніше писали, названий найкращий спосіб витягнути кліща з тіла без допомоги лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про безвідмовні рецепти засобів від комарів, які кожен зможе зробити сам в домашніх умовах.

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комары