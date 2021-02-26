Викидають у сміття: лікар шокувала ситуацією з вакцинами в Україні

"Вчора на Буковині прищеплювали 54 людини. В одному флаконі - 10 доз. Є, 6 доз вакцини викинуто "на смітник" (утилізовано), адже після розкриття флакон не можна більше 6 годин зберігати", - зауважила лікар.

Річ у тому, що на першому етапі вакцинації згідно з прийнятим протоколом щеплення отримають медпрацівники і персонал, який надає допомогу ковідним хворим.

Ольга Кобевко каже, що таке сліпе слідування правилам призводить до марної трати грошей і піддає ризику здоров'я людей, які могли б отримати ці щеплення.

"Можна було без проблем, вакцинувати керівництво області. Можна було вакцинувати інших медиків червоної зони. Можна було прищеплювати тих, хто бажає (є авторитетні люди, які хотіли робити щеплення і показати приклад суспільству)", - обурюється медик.

Вона навела статистику по вакцинації в різних областях. Судячи з цифр, таке відбувається не тільки в Чернівецькій області.

Вакцинація від коронавірусу на 25 лютого