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Викидають у сміття: лікар шокувала ситуацією з вакцинами в Україні

Автор: Світлана Мащенко

Після старту вакцинації в Україні 24 лютого щеплення вже отримали 1 тисяча 179 осіб. При цьому рештки дози вакцини CoviShield після розкриття флакона просто утилізують.

На такий нюанс вказала лікар з Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко. Про це вона написала в Facebook.

"Вчора на Буковині прищеплювали 54 людини. В одному флаконі - 10 доз. Є, 6 доз вакцини викинуто "на смітник" (утилізовано), адже після розкриття флакон не можна більше 6 годин зберігати", - зауважила лікар.

Річ у тому, що на першому етапі вакцинації згідно з прийнятим протоколом щеплення отримають медпрацівники і персонал, який надає допомогу ковідним хворим.

Ольга Кобевко каже, що таке сліпе слідування правилам призводить до марної трати грошей і піддає ризику здоров'я людей, які могли б отримати ці щеплення.

"Можна було без проблем, вакцинувати керівництво області. Можна було вакцинувати інших медиків червоної зони. Можна було прищеплювати тих, хто бажає (є авторитетні люди, які хотіли робити щеплення і показати приклад суспільству)", - обурюється медик.

Вона навела статистику по вакцинації в різних областях. Судячи з цифр, таке відбувається не тільки в Чернівецькій області.

Вакцинація від коронавірусу на 25 лютого

Нагадаємо, що з 24 лютого стартувала вакцинація від коронавірусу в Україні. Першими отримують щеплення медики, які працюють з ковід-пацієнтами, і вже є скарги на реакцію після імунізації.

Також ми писали, кого першого прищепили від коронавірусу в Україні, і які етапи вакцинації передбачені.

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