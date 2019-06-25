Обрана найбільш потворна собака року (фото)

Найпотворнішу собаку в світі вибрали на ярмарку Сонома-Марін в Каліфорнії. У цьому році на цей захід з'їхалися сотні любителів тварин і господарів незвичайних собак з усіх Сполучених Штатів та інших країн.

" переможцем конкурсу стала дворняжка по кличці Скамп. На думку суддів, цей песик "відмінно поєднує потворне з милим".

Скамп (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

Господиня Скампа Івон Моронес розповіла, що взяла песика з притулку ще п'ять років тому, буквально за годину до того, як його повинні були приспати. Американку нітрохи не збентежив незвичайний вигляд нового вихованця. Жінка зізналася, що як би не старалася, Скамп все одно виглядає неохайно.

Івон змирилася і стала відвідувати зі своїм забавним песиком будинки престарілих та початкові школи, даруючи людям можливість поспостерігати за страшно милим Скампом.

Скамп (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

Приз за друге місце дістався пекінесу з відвислим язиком по імені Дикий Тханг.

Дикий Тханг (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

Третє місце виграв чіхуахуа на ім'я Тостіто, у якого немає зубів нижньої щелепи.

Тостіто (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

Організатори конкурсу у Сонома-Марін стверджують, що захід не спрямований на те, щоб зганьбити песиків, а скоріше на те, щоб "люди частіше брали домашніх тварин з притулків". Вони також сподіваються, що конкурс стане нагадуванням про те, що "всі собаки привабливі".

Ось ще кілька претендентів на звання "найпотворнішого собаки в світі":

Учасники конкурсу (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дівчина замучила десятки тварин в "притулку" під Києвом.