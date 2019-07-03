Вибори в Раду: букмекери назвали фаворитів парламентської гонки

На парламентських виборах у Верховну Раду пройдуть п'ять політичних партій. У цьому впевнені українські букмекери.

Судячи по ставкам, партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" набере на позачергових вибору в Раду більше всього голосів. При цьому букмекери сумніваються, що цій політичній силі вдасться переступити 50%-ий рубіж. Коефіцієнт на те, що "Слуга народу" набере більше 47,5% голосів, становить 2,65 проти 1,42.

На другому місці йде "Опозиційна платформа - За життя". Але, судячи за ставками, велика частина українців вірить у те, що ця політсила набере більше 11,5% голосів на виборах в Раду 21 липня (1,65 проти 2,11).

Також букмекери вважають, що партія Святослава Вакарчука "Голос" набере на виборах більше 8,5% голосів. Коефіцієнт на успіх становить 1,65 проти - 2,11.

Немає у букмекерів сумнівів і в тому, що "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко набере більше 7,5%. А ось в "Європейську солідарність" букмекери вірять слабо - на те, що партія Петра Порошенка набере більше 7,5% коефіцієнт становить 2,20 проти 1,6.

Рейтинг партій на виборах у Раду 2019 від букмекерів

Всі інші партії, судячи по ставкам, навряд чи пройдуть у Верховну Раду нового скликання.

Рейтинг партій на виборах у Раду 2019 від букмекерів

Явка виборців 21 липня, вважають букмекери, складе більше 55,5%.

Зазначимо, що на сайтах букмекерських контор також приймаються ставки на те, що один з акторів "Вечірнього Кварталу" очолить одне з міністерств України до 2023 року. Але цей пункт не особливо користується популярністю у азартних українців.

Нагадаємо, що склад Верховної ради IX скликання буде обраний на парламентських виборах 2019, які в Україні пройдуть достроково - 21 липня. РБК-Україна тримає вас у курсі всіх подробиць виборчої кампанії, рейтингів партій і даних соціологічних досліджень.