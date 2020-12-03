Вибори у Кривому Розі: голову облради підозрюють у підтримці кандидата від ОПЗЖ

Черговий політичний скандал у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області розгорається черговий політичний скандал. На цей раз напередодні виборів мера Кривого Рогу, які мають відбутися вже в цю неділю, 6 грудня.

Як відомо, на малій батьківщині президента після 1-го туру виборів мера екс-міський голова Юрій Вілкул відмовився від боротьби "за станом здоров'я". В результаті у 2-му турі городянам доведеться вибрати між кандидатом від "Слуги народу", керівником Центрального ГЗК Дмитром Шевчиком та екс-нардепом від Партії регіонів, чиновником Криворізької міськради Костянтином Павловим. Останній йде на вибори від ОПЗЖ.

Тут варто відзначити, що ще один популярний політик в регіоні від ОПЗЖ, син Юрія Вілкула і екс-губернатор Дніпропетровської області - Олександр Вілкул. У Дніпропетровській обласній раді Блок Вілкула отримав 16 місць, у міськраді Дніпра - 5, а в Криворізькій міській раді, де позиції Вілкула завжди були сильні, - взагалі зайняв 1-е місце й отримав 19 місць, випередивши "Слугу народу".

Місцеві видання зазначають, що саме за прихильність депутатів, орієнтованих на Вілкула в облраді, зараз активно веде боротьбу голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник, виступаючи таким чином проти президента і його кандидата на виборах мера Кривого Рогу.

Зокрема, "Дніпро. Головне" пише, що за вказівкою Олійника на користь кандидата від ОПЗЖ Павлова міг приєднатися обласний адмінресурс. Негласні вказівки надходять по лінії обласної охорони здоров'я, соціального захисту, департаменту комунального господарства тощо.

Службовців, працівників освіти, комунальників обласного підпорядкування у Кривому Розі, на яких може вплинути обласна влада, нібито "переконують" голосувати за Павлова. Медикам і працівникам системи соціального захисту, які також підпорядковуються облраді, дали дозвіл на пряму і непряму активність та агітацію на користь Павлова.

Що ще примітно, в місті з'явилися зображення Павлова на рекламних бордах, якими розпоряджалася ДніпрОДА.

Причому Павлов, за оцінками експертів, знайомих з ситуацією в Кривому Розі, і так користується підтримкою людей і може розраховувати на перемогу. Крім того, в його підтримку висловився і Юрій Вілкул, який перервав кампанію через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, Святослав Олійник обраний головою Дніпропетровської обласної ради 8 листопада 2019 року. До цього був першим заступником голови Дніпропетровської обласної ради Ігоря Коломойського