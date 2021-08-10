"Ви голенькі спите?": як правильно втихомирити неадеквата в поїзді Укрзалізниці

Він пояснив, що пасажира в стані алкогольного сп'яніння мають право зняти з поїзда – за вказівкою начальника поїзда. Рудоманов дав чітку інструкцію, як діяти з такими попутниками.

1. Начальник поїзда має право зняти пасажира, якщо є два свідки, які підпишуть акт для висадки пасажира. Якщо він морозиться або каже, що не має права – знайте, вам брешуть.

2. У таких ситуаціях немає сенсу підходити до провідника, потрібно відразу набирати гарячу лінію 0 800 503 111 (Укрзалізниця). Це більш ефективно, десь через 5 хвилин прийде начальник поїзда і буде вирішувати ситуацію.

3. Якщо ситуація не вирішується, або начальник поїзда і провідник не застосовують достатніх заходів - щоб не закривати заявку при зворотному дзвінку з кол-центру, бо тоді не буде проблеми, а так буде розбір в депо.

4. Якщо провідники або начальники поїздів кажуть, що поліція ніколи не приїжджає на такі виклики – вам брешуть. Скаргу на гарячу лінію, що вас переконували не залишати скаргу на п'яних пасажирів.

5. Крім інформації начальнику поїзда, є сенс самому набрати 0 800 500 202 (поліція), пояснити ситуацію, повідомити, що будуть знімати п'яних пасажирів з поїзда і викликати наряд на найближчу станцію.

Крім того, Рудоманов пояснив, чому провідники вагонів толерантно ставляться до п'яних пасажирів. За його словами, найбільш видима причина - продаж їм алкоголю, а вранці – кілька склянок чаю. І природно - небажання мати додатковий "геморой".

У коментарях експерт додав, що, якщо пасажир у тверезому стані, але при цьому грубіянить, чіпляється, поводиться неадекватно – дії повинні бути такі ж. Однак у поліції потрібно заявити, що пасажир не просто порушив правила поведінки у вагоні, його дії тягнуть на статтю про хуліганство.