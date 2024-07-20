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Без углеводов и калорий. Диетолог назвала блюдо после которого не хочется есть и худеешь

Фото: От какого блюда можно похудеть и чувствовать сытость
Автор: Людмила Жукова

Похудение - это нелегкий для многих людей процесс, предполагающий контроль питания и физическую активность. Но есть блюдо, от которого вы будете сытыми и одновременно худеть.

Что именно нужно есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Какое блюдо нужно включать в рацион худеющим

Диетолог Джиллиан Калбертсон советует потреблять лапшу конжак, еще ее называют ширатаки.

Она производится из азиатского растения конжак. Конжак - это корнеплод, известный своим крахмалистым клубнем, который используется для производства богатого источника растворимых пищевых волокон - глюкоманнана.

Лапша ширатаки идеально заменит традиционную пасту. Она очень сытная и при этом малокалорийна. Эксперты в области здравоохранения говорят, что лапша конжак может помочь вам похудеть, дольше сохраняя сытость.

"Ширатаки" с японского означает "белый водопад", что означает полупрозрачный вид лапши. Продукт производят путем смешивания глюкоманнановой муки с обычной водой и небольшим количеством известковой воды, что помогает макаронам сохранять форму.

Так выглядит лапша (скриншот)

Эту смесь варят, а затем формируют лапшу или кусочки, похожие на рис. На 97% эта лапша состоит из воды, что делает ее очень низкокалорийной.

"Люди называют это чудо-пастой, потому что она насыщает, как макароны, но без углеводов и калорий", - рассказывает диетолог Джиллиан Калбертсон.

В чем польза лапши конжак?

Лапша конжак богата глюкоманнаном, типом клетчатки, которая имеет поразительные преимущества для здоровья.

Кроме того, многочисленные исследования показали, что это приводит к потере веса. Эта вязкая клетчатка задерживает опорожнение желудка, поэтому вы дольше остаетесь сытыми и меньше едите.

Исследование показало, что замена пресервации с высоким содержанием углеводов лапшой с конжаком уменьшает общее потребление калорий на 23-47%.

Употребление конжаковой лапши имеет много преимуществ для здоровья, в частности:

  • способствует снижению уровня холестерина и глюкозы в крови,
  • может помочь регулировать стул, предотвратить геморрой и дивертикулярную болезнь,
  • может уменьшить акне и улучшить здоровье кожи,
  • может уменьшить аллергические реакции и улучшить заживление ран.

Как приготовить лапшу ширатаки?

Лапша Ширатаки, как и тофу, впитывает вкусы блюд, с которыми она готовится. Поначалу может показаться, что это тяжело сделать. Некоторые люди считают, что у нее рыбный запах и вкус.

Это вызвано химическим веществом триметиламином, которое похоже на аммиак. Чтобы убрать этот привкус, промойте пасту в проточной холодной воде в течение нескольких минут перед варкой.

Долго варить пасту не нужно. Сухие упакованные макароны готовы к употреблению примерно через три минуты в кипятке.

Вы также можете нагреть конжак-лапшу на сковороде в течение нескольких минут без добавления жира. Это удалит излишнюю воду и придаст продукту более похожую на пасту консистенцию. Если останется слишком много воды, макароны станут кашевидными.

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похудениеЗдоровое питаниеДиетолог