Без углеводов и калорий. Диетолог назвала блюдо после которого не хочется есть и худеешь

Похудение - это нелегкий для многих людей процесс, предполагающий контроль питания и физическую активность. Но есть блюдо, от которого вы будете сытыми и одновременно худеть.
Что именно нужно есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Диетолог Джиллиан Калбертсон советует потреблять лапшу конжак, еще ее называют ширатаки.
Она производится из азиатского растения конжак. Конжак - это корнеплод, известный своим крахмалистым клубнем, который используется для производства богатого источника растворимых пищевых волокон - глюкоманнана.
Лапша ширатаки идеально заменит традиционную пасту. Она очень сытная и при этом малокалорийна. Эксперты в области здравоохранения говорят, что лапша конжак может помочь вам похудеть, дольше сохраняя сытость.
"Ширатаки" с японского означает "белый водопад", что означает полупрозрачный вид лапши. Продукт производят путем смешивания глюкоманнановой муки с обычной водой и небольшим количеством известковой воды, что помогает макаронам сохранять форму.
Эту смесь варят, а затем формируют лапшу или кусочки, похожие на рис. На 97% эта лапша состоит из воды, что делает ее очень низкокалорийной.
"Люди называют это чудо-пастой, потому что она насыщает, как макароны, но без углеводов и калорий", - рассказывает диетолог Джиллиан Калбертсон.
Лапша конжак богата глюкоманнаном, типом клетчатки, которая имеет поразительные преимущества для здоровья.
Кроме того, многочисленные исследования показали, что это приводит к потере веса. Эта вязкая клетчатка задерживает опорожнение желудка, поэтому вы дольше остаетесь сытыми и меньше едите.
Исследование показало, что замена пресервации с высоким содержанием углеводов лапшой с конжаком уменьшает общее потребление калорий на 23-47%.
Употребление конжаковой лапши имеет много преимуществ для здоровья, в частности:
Лапша Ширатаки, как и тофу, впитывает вкусы блюд, с которыми она готовится. Поначалу может показаться, что это тяжело сделать. Некоторые люди считают, что у нее рыбный запах и вкус.
Это вызвано химическим веществом триметиламином, которое похоже на аммиак. Чтобы убрать этот привкус, промойте пасту в проточной холодной воде в течение нескольких минут перед варкой.
Долго варить пасту не нужно. Сухие упакованные макароны готовы к употреблению примерно через три минуты в кипятке.
Вы также можете нагреть конжак-лапшу на сковороде в течение нескольких минут без добавления жира. Это удалит излишнюю воду и придаст продукту более похожую на пасту консистенцию. Если останется слишком много воды, макароны станут кашевидными.
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