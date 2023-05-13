Потерял руку и разбирает автомат одной: невероятная история мужества бойца ВСУ (фото)

История о несокрушимости воина

Военный инструктор Олег потерял руку в результате попадания обломка от взрыва танкового снаряда. В этот момент именно правой рукой он затаскивал в блиндаж собрата.

Тогда трое воинов получили ранения, а остальные - тяжелые контузии. Олег командовал эвакуацией всех пострадавших, хотя у самого рука уже была почти оторвана.

Впоследствии врачи сказали военному, что руку уже не спасти. Однако это не остановило Олега: он решил, что обязательно вернется.

"Мне руку оторвало осколком снаряда в бою на нуле. Я сразу решил, что не дам россиянам себя сломать. Вскоре я вернулся в батальон. Сейчас у меня автомат Grot и даже с одной рукой я могу разобрать и почистить его, могу вести прицельный огонь и воевать не хуже бойца с двумя руками", - добавляет инструктор.

Он научился разбирать и собирать автомат, заряжать, вести прицельный огонь и не раз на полигоне доказывал скептикам, что соперничать с ним могут только самые лучшие.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua