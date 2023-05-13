Потерял руку и разбирает автомат одной: невероятная история мужества бойца ВСУ (фото)
Боец 128-й отдельной бригады Сил территориальной обороны потерял руку в бою с оккупантами. Однако несокрушимая сила духа не дала ему сдаться, поэтому он научился собирать и разбирать автомат, а также стрелять одной рукой.
Об этом рассказали на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
История о несокрушимости воина
Военный инструктор Олег потерял руку в результате попадания обломка от взрыва танкового снаряда. В этот момент именно правой рукой он затаскивал в блиндаж собрата.
Тогда трое воинов получили ранения, а остальные - тяжелые контузии. Олег командовал эвакуацией всех пострадавших, хотя у самого рука уже была почти оторвана.
Впоследствии врачи сказали военному, что руку уже не спасти. Однако это не остановило Олега: он решил, что обязательно вернется.
"Мне руку оторвало осколком снаряда в бою на нуле. Я сразу решил, что не дам россиянам себя сломать. Вскоре я вернулся в батальон. Сейчас у меня автомат Grot и даже с одной рукой я могу разобрать и почистить его, могу вести прицельный огонь и воевать не хуже бойца с двумя руками", - добавляет инструктор.
Он научился разбирать и собирать автомат, заряжать, вести прицельный огонь и не раз на полигоне доказывал скептикам, что соперничать с ним могут только самые лучшие.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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