Потеряли карту прививок? Вот как узнать, какие вакцины уже сделаны ребенку

Что необходимо сделать

Родители должны обратиться к своему семейному врачу или педиатру, чтобы проверить, есть ли запись о прививках в медицинских документах. Переселенцы могут обратиться к врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь, даже без декларации.

Сведения о прививках могут быть указаны в следующих документах:

История развития ребенка (форма No 112/о)

Карта профилактических прививок (форма No 063/о)

Карта иммунизации (форма No 063-1/о)

Медицинская карта амбулаторного больного (форма No 025/о)

Международное свидетельство о вакцинации

Справка о проведенных прививках

Информация о вакцинации также должна быть внесена в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ). Проверить эти записи может только врач.

Если записи о прививках отсутствуют в документах или ЭСОЗ, необходимо начать вакцинацию сначала.

В таком случае следует обратиться к врачу, чтобы составить индивидуальный график вакцинации ребенка. Введение дополнительных доз вакцины является безопасным для здоровья.

Можно ли делать несколько прививок в один день

Иногда так может случиться, что ребенок не получает свои прививки вовремя. В этих случаях врач может предложить ввести несколько вакцин одновременно.

Родителей это может испугать, однако исследования показывают, что вакцины в комбинации так же эффективны, как и отдельно. Однако следует лишь соблюдать определенные правила:

две или более инактивированных вакцин и анатоксинов можно вводить одновременно в разные участки тела или с любым интервалом

живая вакцина может вводиться одновременно с инактивированной вакциной или анатоксином

две или более живых вакцин, вводимых инъекционно (кроме БЦЖ), могут быть введены одновременно или с интервалом не менее 1 месяца

прививку вакциной БЦЖ не делают в один день с другими вакцинами

К тому же, если ребенок уже начал вакцинироваться, но пропустил по графику одну дозу - нужно ввести дозы, которых не хватает, с соблюдением минимальных интервалов.

Минимальный интервал составляет 28 дней. Поэтому, если нужно ускорить темп вакцинации, можно совмещать вакцины, которые вводятся в один день в разные участки тела.